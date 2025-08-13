Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

HAGL vừa xoá sạch lỗ luỹ kế, gia đình bầu Đức đã lập tức muốn tăng sở hữu

Ông Đoàn Hoàng Nam dự kiến chi hơn 437 tỷ đồng để nắm giữ 2,55% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai. Hiện tại, ông chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của doanh nghiệp.

Lê Vy

Ngày 12/8/2025, ông Đoàn Hoàng Nam – con trai ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) – đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG. Hiện ông Nam chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào tại công ty. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, ông sẽ nắm giữ khoảng 2,55% vốn điều lệ.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa ngày 12/8 là 16.200 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ có thể lên đến 437 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/8 đến 13/9 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Tính đến nay, ông Đoàn Nguyên Đức đang sở hữu 330 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 31,2% vốn. Bà Đoàn Hoàng Anh – con gái cả – nắm giữ 13 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,23% vốn.

dautukinhtechungkhoanvn-stores-news-dataimages-2025-082025-12-09-in-article-bau-duc20250812094019.jpg
Chủ tịch HĐQT HAGL - ông Đoàn Nguyên Đức

Về hoạt động kinh doanh, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2025. Trong quý 2, doanh thu thuần đạt 2.329 tỷ đồng, trong đó mảng trái cây chiếm gần 2.000 tỷ đồng, tương đương 86% tổng doanh thu quý. Lợi nhuận sau thuế đạt 510 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận 3.709 tỷ đồng doanh thu thuần và 870 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nhờ đó, đến cuối quý 2, HAGL chính thức xóa lỗ lũy kế, với lợi nhuận chưa phân phối đạt gần 400 tỷ đồng.

Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển nông nghiệp theo mô hình “4 cây, 1 con”, gồm: chuối, sầu riêng, cà phê, dâu tằm và chăn nuôi heo. Từ tháng 7, công ty khởi động kế hoạch trồng mới 2.000 ha cà phê Arabica và 2.000 ha dâu tằm, nhằm mở rộng danh mục sản phẩm và gia tăng giá trị chuỗi cung ứng.

Ban lãnh đạo đang xem xét điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận năm 2025 từ 1.114 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Trong trường hợp có thêm thu nhập bất thường trong quý 3, con số có thể tăng lên mức 2.500 tỷ đồng.

