Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thị trường

Hạ tầng tỷ đô Nam Sài Gòn: “Cú hích” cho các dự án bất động sản thăng hạng

Hàng loạt dự án bất động sản đón nhận tin vui khi các công trình hạ tầng, giao thông trọng điểm phía Nam Sài Gòn đồng loạt khởi động và tăng tốc triển khai.

PV

Đây được xem là “đòn bẩy” mạnh mẽ giúp thị trường bất động sản khu vực trở nên sôi động, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2025.

“Cú hích” từ hạ tầng tỷ đô

Hạ tầng cơ sở đồng bộ, giao thông kết nối là một trong những yếu tố then chốt định hình sức hút và giá trị của các dự án bất động sản. Những năm gần đây, khu vực phía Nam Sài Gòn đang vươn lên như một “cực tăng trưởng mới” và là điểm sáng của thị trường khi đón đầu dòng vốn đầu tư của hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm - những trục giao thông chiến lược đã, đang và sẽ định hình toàn bộ bản đồ kinh tế của thành phố sôi động bậc nhất cả nước và các khu vực lân cận.

Nằm ở trung tâm của hành lang phát triển này, T&T City Millennia không chỉ hưởng lợi trực tiếp, mà còn sở hữu tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân nhờ vào làn sóng đầu tư vào bất động sản gắn với hạ tầng.

Đầu tiên là tuyến Quốc lộ 50 - trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Long An đang được mở rộng, nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và thông xe vào cuối năm nay. Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này sẽ không chỉ giảm tải áp lực giao thông vào trung tâm TP.HCM mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khu vực, trong đó T&T City Millennia sẽ là một trong những dự án được hưởng lợi trực tiếp nhờ kết nối thuận tiện thông qua đường tỉnh 826E.

11.jpg
T&T City Millennia sở hữu vị trí đắc địa cùng lợi thế thừa hưởng từ hạ tầng tỷ đô phía Nam Sài Gòn.

Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành - “trục xương sống giao thông” kết nối Đông - Tây Nam Bộ với chiều dài hơn 57km, tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng cũng đã khai thác một phần và hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026. Cao tốc này sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Tây Ninh (Long An cũ) đến các khu vực trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, khu công nghệ cao TP. Thủ Đức... Đây sẽ là tuyến đường huyết mạch giúp hình thành mạng lưới giao thương liên vùng, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho các khu đô thị có vị trí chiến lược như T&T City Millennia.

Đặc biệt, tuyến Vành đai 3 TP. HCM (tổng chiều dài khoảng 76km) dự kiến thông xe một số đoạn trong năm 2025 và hoàn thành toàn tuyến vào 2026, đi qua 4 địa phương khi chưa sáp nhập là TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An sẽ tạo thành vành đai logistics công nghiệp – đô thị quy mô lớn, trong đó khu vực dự án T&T City Millennia sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi đô thị vệ tinh liên kết với trung tâm TP.HCM.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến một trong những cảng biển trọng điểm phía Nam - Cảng quốc tế Long An cùng hệ thống logistics, kho bãi dịch vụ hậu cần đang được đầu tư mở rộng. Hạ tầng này không chỉ góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa tỉnh Tây Ninh và các khu vực lân cận, mà còn định hình vai trò trung tâm giao thương – cung ứng của Cần Giuộc nói riêng, Tây Ninh nói chung.

Vị trí tam cận - Tâm điểm liên kết vùng

Không chỉ đón đầu và hưởng lợi lớn từ hạ tầng khu vực, T&T City Millennia cũng được giới bất động sản đánh giá cao khi sở hữu vị trí đắc địa tại xã Cần Giuộc – một trong những địa bàn chiến lược của tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). Dự án có quy mô hơn 267ha, được định vị là khu đô thị cao cấp bên sông phía Nam Sài Gòn với địa thế phong thủy độc tôn - ba mặt tiếp giáp với dòng sông Rạch Dơi. Không chỉ mang đến nguồn sinh khí thịnh vượng, đó còn là điểm nhấn cảnh quan, sinh thái cho toàn dự án.

22.jpg
T&T City Millennia có 3 mặt tiếp giáp sông, vừa là điểm nhấn cảnh quan sinh thái cho toàn dự án, vừa mang đến nguồn sinh khí thịnh vượng.

Ngoài ra, dự án cũng nằm trên tuyến đường tỉnh 826E rộng 48m - tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp đến Quốc lộ 50 và trung tâm TP.HCM. Với vị trí này, cư dân T&T City Millennia dễ dàng tiếp cận Khu công nghiệp Long Hậu, nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, siêu cảng Hiệp Phước và các khu vực đô thị lớn tại TP.HCM như Quận 1, Quận 7, Bình Chánh, Nhà Bè,… (cũ) chỉ với 10 - 30 phút di chuyển.

Đặc biệt hơn, đại đô thị này cũng được đánh giá là điểm sáng trong các dự án quy mô, tầm cỡ tại Tây Ninh với vị trí cận kề nhất với TP.HCM; đồng thời nằm tại cửa ngõ đón đầu dòng chảy giao thương, kết nối lan tỏa từ thành phố sôi động bậc nhất của cả nước đến các tỉnh khu vực ĐBSCL. Hội tụ đầy đủ cả 3 yếu tố vàng của bất động sản - cận thị, cận giang, cận lộ, thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của giới tinh hoa đang có xu hướng dịch chuyển khỏi khu vực nội đô chật chội để tìm kiếm không gian sống trong lành, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi và giá trị gia tăng bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam có những thay đổi mang tính lịch sử với việc sáp nhập các tỉnh thành và mở ra kỳ vọng về việc hình thành các siêu vùng kinh tế, tư duy sở hữu bất động sản cũng đang dần thay đổi khi nhà đầu tư không còn chạy theo tiêu chí “trung tâm đông đúc” mà thay vào đó là ưu tiên đến giá trị đầu tư dài hạn. Cùng với đó, những vùng đất ven đô thị cũng đang dần khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế - đô thị vệ tinh, điển hình như Tây Ninh (Long An cũ) với bước chuyển mình mạnh mẽ, chứng minh vai trò của vùng động lực phát triển phía Nam TP.HCM.

Trong dòng chảy chuyển dịch đó, dự án T&T City Millennia của T&T Group cũng trở thành đích đến thu hút đông đảo tầng lớp cư dân có mức sống cao, đáp ứng tiêu chí “gần trung tâm mà như ở trung tâm” với kết nối hạ tầng thuận tiện và tiềm năng tăng giá trong tương lai. Đó cũng sẽ là điểm đến lý tưởng để đầu tư, khai thác kinh doanh trong bối cảnh làn sóng “ly tâm” diễn ra ngày càng mạnh mẽ, với số lượng dân cư đổ về vùng ven TP.HCM ngày một gia tăng.

Các Đại lý phân phối chiến lược dự án T&T City Millennia: Khải Minh Land, Smartland, Southern Homes, Đông Tây Land, ERA Vietnam Real Estate, MLAND Việt Nam, CEN HCM, Golden Homes, HALAND, Liên minh Big One Holdings - BDS Premium.
#hạ tầng giao thông Nam Sài Gòn #dự án bất động sản T&T City Millennia #giao thông kết nối TP.HCM và Long An #đầu tư bất động sản ven đô #cao tốc Bến Lức - Long Thành #Vành đai 3 TP.HCM

Bài liên quan

Xã hội

1.500 dự án bất động sản “đắp chiếu” được "giải cứu"?

Đại biểu Quốc hội đề nghị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho hơn 1.500 dự án bất động sản ngoài ngân sách nhà nước đang phải "đắp chiếu".

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 17/6, Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.

Tại đây, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhằm nâng cao vai trò chủ đạo trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Newtown Diamond - Top 10 Dự án Bất Động Sản Nhà Ở Thương Mại

Ngày 19/2, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond (Đà Nẵng) đã vinh dự nhận giải thưởng “Top 10 Dự án bất động sản nhà ở thương mại tiềm năng nhất năm 2025” tại Lễ vinh danh Thương hiệu Bất động sản Dẫn đầu 2024 – 2025.

Newtown Diamond - Top 10 Du an Bat Dong San Nha O Thuong Mai
Đại diện chủ đầu tư nhận giải thưởng “Top 10 Dự án bất động sản nhà ở thương mại tiềm năng nhất năm 2025” cho tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond
Sở hữu vị trí trung tâm đại lộ Trường Sa - tuyến đường ven biển kết nối Đà Nẵng với Hội An, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond được xem như trái tim giữa miền di sản khi thuận tiện di chuyển tới cả trung tâm thành phố Đà Nẵng sôi động lẫn di sản thế giới phố cổ Hội An. Nằm kế bên Newtown Diamond là tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Sheraton Grand Danang Resort và Legend Danang Golf Resort - sân gôn được vinh danh Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới.
Xem chi tiết

Địa ốc

Yêu cầu xử lý các dự án bất động sản cấp phép không triển khai

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát và có biện pháp xử lý phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật đối với những dự án bất động sản đã cấp phép nhưng không triển khai.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 511/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 10 tháng đầu năm 2024, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2024.

Yeu cau xu ly cac du an BDS cap phep khong trien khai
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới