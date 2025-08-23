Hà Nội tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ CSGT phục vụ Đại lễ A80

Sáng 23/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công an Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ, cùng gần 100 phương tiện chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) do Cục CSGT, Bộ Công an tăng cường, để phục vụ Đại lễ A80

Lực lượng tăng cường gồm những cán bộ, chiến sĩ CSGT ưu tú, dày dạn kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, điều tiết và chỉ huy giao thông. Cùng với nhân sự, gần 100 phương tiện chuyên dụng hiện đại đã được bàn giao cho Công an Hà Nội, trong đó có ô tô Toyota Camry, mô tô phân khối lớn, Honda Gold Wing... Tất cả đều đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT tinh nhuệ, phương tiện hiện đại, vừa được Cục CSGT tăng cường cho Hà Nội.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh, lực lượng CSGT có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm. Ngoài việc phân luồng, điều tiết giao thông, CSGT còn trực tiếp thực hiện dẫn đoàn, bảo vệ an toàn các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế, đồng thời tham gia vào các khối diễu binh, diễu hành.

Đại tá Phạm Quang Huy yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ, xử lý linh hoạt mọi tình huống để góp phần bảo đảm Đại lễ diễn ra trang nghiêm, an toàn, thành công.

Tiếp nhận lực lượng và phương tiện, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ, từng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, bảo đảm toàn lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

“Cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô và lực lượng tăng cường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông và an ninh cho Đại lễ A80”, Đại tá Trần Đình Nghĩa khẳng định.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) do Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể.

Sự kiện diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 2/9/2025, với các hoạt động diễu binh, diễu hành quy mô lớn. Trước đó, Ban Tổ chức đã bố trí các đợt tổng hợp luyện lần 1 vào tối 21/8, tổng hợp luyện lần 2 vào tối 24/8, sơ duyệt vào tối 27/8 và tổng duyệt vào sáng 30/8/2025.