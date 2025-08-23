Hà Nội

Tin 24/7

Hà Nội tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ CSGT phục vụ Đại lễ A80

Sáng 23/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công an Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ, cùng gần 100 phương tiện chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) do Cục CSGT, Bộ Công an tăng cường, để phục vụ Đại lễ A80

Theo Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Lực lượng tăng cường gồm những cán bộ, chiến sĩ CSGT ưu tú, dày dạn kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, điều tiết và chỉ huy giao thông. Cùng với nhân sự, gần 100 phương tiện chuyên dụng hiện đại đã được bàn giao cho Công an Hà Nội, trong đó có ô tô Toyota Camry, mô tô phân khối lớn, Honda Gold Wing... Tất cả đều đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

img-20250823-104948-1755922055782.jpg
Lực lượng CSGT tinh nhuệ, phương tiện hiện đại, vừa được Cục CSGT tăng cường cho Hà Nội.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh, lực lượng CSGT có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm. Ngoài việc phân luồng, điều tiết giao thông, CSGT còn trực tiếp thực hiện dẫn đoàn, bảo vệ an toàn các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế, đồng thời tham gia vào các khối diễu binh, diễu hành.

Đại tá Phạm Quang Huy yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ, xử lý linh hoạt mọi tình huống để góp phần bảo đảm Đại lễ diễn ra trang nghiêm, an toàn, thành công.

Tiếp nhận lực lượng và phương tiện, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ, từng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, bảo đảm toàn lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

“Cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô và lực lượng tăng cường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông và an ninh cho Đại lễ A80”, Đại tá Trần Đình Nghĩa khẳng định.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) do Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể.

Sự kiện diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 2/9/2025, với các hoạt động diễu binh, diễu hành quy mô lớn. Trước đó, Ban Tổ chức đã bố trí các đợt tổng hợp luyện lần 1 vào tối 21/8, tổng hợp luyện lần 2 vào tối 24/8, sơ duyệt vào tối 27/8 và tổng duyệt vào sáng 30/8/2025.

Báo Tin tức và Dân tộc
Tin 24/7

Miễn phí xe buýt và tàu điện ở Hà Nội dịp lễ Quốc khánh 2/9

Hà Nội miễn phí xe buýt và tàu điện dịp Quốc khánh 2/9, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách di chuyển an toàn, văn minh.

Cụ thể, lãnh đạo Tramoc cho biết, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách đi lại, tham dự các hoạt động tại dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước (02/9/1945-02/9/2025) và di chuyển tới các di tích lịch sử cách mạng, dịp này Trung tâm Tramoc phối hợp với các doanh nghiệp vận tải xe buýt và Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội thực hiện miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp này.

Phạm vi và thời gian áp dụng, lãnh đạo Tramoc cho biết, thực hiện trên tất cả các tuyến buýt (128 tuyến) có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị đã đưa vào khai thác là tuyến số 2A: Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1: Nhổn - Cầu Giấy. Thời gian áp dụng từ 30/8 đến hết ngày 2/9/2025 (trong 04 ngày).

Tin 24/7

TP HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2-9

Chưa đầy 2 tuần nữa là đến Quốc khánh 2-9, đường phố TP HCM đã khoác lên mình diện mạo rực rỡ với những lá cờ đỏ sao vàng

"Tôi không ngờ người Việt Nam lại yêu quốc kỳ đến như vậy" – lời chia sẻ đầy ngạc nhiên của một du khách nước ngoài khi chứng kiến khung cảnh rực rỡ trên các tuyến phố TP HCM những ngày này.

codo-1.png
Trung tâm TP HCM rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc
Tin 24/7

TP HCM bắn pháo hoa tại 4 điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh

Người dân TP HCM sẽ được thưởng thức pháo hoa rực rỡ vào tối 2/9, khi thành phố tổ chức bắn đồng loạt 4 điểm để chào mừng sự kiện trọng đại – 80 năm Quốc khánh.

Theo ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hoá và Thể thao TP HCM, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 21h, với 3 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp.

phao-hoa.jpg
Bắn pháo hoa tại TP HCM nhân dịp chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Nguồn: IT
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM

Ngày 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của hai thành phố.