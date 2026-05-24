[GALLERY] Google “lột xác” Gmail bằng AI, hỏi gì cũng ra ngay

Google vừa bổ sung Gmail Live tích hợp Gemini AI, cho phép người dùng hỏi trực tiếp bằng giọng nói hoặc văn bản để tìm email cực nhanh.

Google tiếp tục đẩy mạnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo khi chính thức công bố Gmail Live tại sự kiện Google I/O 2026, biến Gmail từ một ứng dụng email thông thường thành “trợ lý AI” có thể trò chuyện trực tiếp với người dùng để truy xuất thông tin chỉ bằng câu hỏi tự nhiên.
Điểm đáng chú ý nhất của Gmail Live là người dùng không còn phải nhớ chính xác tiêu đề thư, tên người gửi hay gõ hàng loạt từ khóa như trước, thay vào đó chỉ cần hỏi thẳng bằng giọng nói hoặc văn bản những nội dung cần tìm như giờ khởi hành chuyến bay, lịch hẹn nha khoa hay mã cửa phòng Airbnb là hệ thống sẽ tự động phân tích và đưa ra kết quả phù hợp.
Tính năng mới được xây dựng dựa trên nền tảng Gemini, cho phép Gmail hiểu ngữ cảnh hội thoại, ghi nhớ các câu hỏi trước đó và phản hồi linh hoạt theo cách tương tự như đang trò chuyện với một trợ lý cá nhân thông minh thay vì một công cụ tìm kiếm email truyền thống.
Trong phần trình diễn với báo chí, đại diện Google đã cho thấy Gmail Live có thể xử lý nhiều chủ đề liên tiếp như thông tin chuyến bay đến Detroit, lịch tham quan của trường học hay dữ liệu khách sạn mà không cần người dùng phải nhập lại toàn bộ ngữ cảnh, giúp quá trình tìm kiếm thông tin trong hộp thư trở nên tự nhiên hơn đáng kể.
Theo Google, Gmail Live còn được huấn luyện để hiểu sắc thái ngôn ngữ phức tạp, chẳng hạn nhận diện sự khác biệt giữa “chuyến tham quan thực địa” và “chuyến đi”, đồng thời có khả năng tự suy luận nhân vật hoặc đối tượng mà người dùng đang đề cập dù không nhắc tên cụ thể trong câu hỏi.
Dù được tích hợp AI mạnh mẽ, Google cho biết Gmail Live sẽ không thay thế hoàn toàn công cụ tìm kiếm email truyền thống mà chỉ đóng vai trò như một lựa chọn bổ sung, động thái được xem là bài học rút kinh nghiệm sau phản ứng tiêu cực của người dùng khi Google Photos từng chuyển hẳn sang tìm kiếm bằng AI trước đây.
Ngoài Gmail Live, Gmail cũng được bổ sung thêm hàng loạt tính năng AI mới như soạn sẵn email nháp để gửi nhanh, truy cập tập tin tức thì và khả năng đánh dấu hoàn thành từng đầu việc ngay trong giao diện hộp thư, trong khi công nghệ trò chuyện tương tự cũng sẽ xuất hiện trên ứng dụng ghi chú Google Keep.
Theo kế hoạch, Gmail Live sẽ được phát hành vào cuối mùa hè năm nay và ban đầu chỉ dành cho người dùng đăng ký gói Google AI Ultra, còn các tính năng AI Inbox trước đó sẽ mở rộng sang cả Google AI Pro và Plus nhằm giúp nhiều người dùng tiếp cận trải nghiệm quản lý email bằng trí tuệ nhân tạo dễ dàng hơn.
#Gmail #AI #Gemini #Google I/O 2026 #trợ lý AI #tìm kiếm email

