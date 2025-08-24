Gom vàng chưa đầy một tháng, nhà đầu tư bỏ túi khoản lãi bất ngờ

Giá vàng SJC lập đỉnh mới 126,6 triệu đồng/lượng, chỉ trong 1 tuần tăng gần 2 triệu; từ đầu tháng 8 đến nay, vàng liên tục leo giá, giúp nhà đầu tư có lời

Tăng gần 2 triệu đồng

Mở cửa phiên đầu tuần (ngày 18/8), giá vàng miếng SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng lên mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến trưa, giá vàng miếng tiếp tục tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng, lên 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước đó, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng.

Sáng 19/8, bất chấp trời mưa lớn và giá vàng lập đỉnh 125 triệu đồng/lượng, hàng trăm người dân vẫn xếp hàng mua vàng tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội). Giá vàng 9999 không điều chỉnh, giao dịch quanh mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 20/8, giá vàng miếng SJC giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng, về mức 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phiên 21/8, giá vàng miếng SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng, lên mức cao chưa từng có, giao dịch ở mức 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Sau khi đi ngang trong phiên 22/8, giá vàng miếng bất ngờ tăng vọt 1,2 triệu đồng, lên kỷ lục mới 125,6-126,6 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Như vậy, chỉ trong một tuần qua, giá vàng miếng SJC đã tăng 1,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa mua vào và bán ra là 1 triệu đồng/lượng. Nếu mua vàng đầu tuần và bán ra cuối tuần, khách hàng lãi khoảng 900 nghìn đồng cho mỗi lượng vàng SJC.

Tính từ đầu tháng 8, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 5,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Từ đầu năm tới nay, giá vàng trong nước liên tục ghi nhận những kỷ lục mới. Tình trạng "bán nhỏ giọt" với giới hạn mỗi người chỉ được mua một vài chỉ vàng đã trở thành phổ biến.

Giá vàng trong nước vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động của thị trường quốc tế. Khi giá vàng thế giới tăng, giá vàng trong nước luôn tăng theo, dù mức tăng thường cao hơn do tác động của nhiều yếu tố nội tại như chênh lệch cung - cầu, chi phí nhập khẩu, thuế và tỷ giá USD/VND.

Giai đoạn gần đây, đồng USD tăng mạnh khiến áp lực tỷ giá lớn, khiến giá vàng trong nước khó giảm ngay cả khi giá thế giới điều chỉnh. Ngược lại, mỗi khi giá vàng quốc tế thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường trong nước thường phản ứng nhanh và mạnh hơn, đẩy giá lên các kỷ lục mới. Do đó, diễn biến của vàng thế giới tiếp tục là yếu tố then chốt định hướng giá vàng trong nước thời gian tới.

Giá vàng sắp tới ra sao?

Giá vàng thế giới tăng mạnh ngay sau những nhận định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole.

Thị trường đang tích cực đón nhận tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ từ Fed. Các nhà đầu tư tin rằng, việc cắt giảm lãi suất sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lời, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý này.

Các công cụ theo dõi thị trường, như FedWatch Tool của CME, cho thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo đã được định giá hoàn toàn. Ngoài ra, thị trường cũng dự đoán sẽ có ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.370 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.376 USD/ounce.

Naeem Aslam, chiến lược gia đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định rằng tuyên bố của Powell đã mở ra một hướng đi mới cho những người vốn cho rằng Chủ tịch Fed sẽ không ôn hòa. Theo ông, đây là cơ hội để giá vàng tiếp tục tăng cao.

Theo Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, việc Fed mở cánh cửa cho chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ khiến lợi suất trái phiếu dốc hơn và USD suy yếu - một môi trường cực kỳ thuận lợi cho vàng. Ông cho rằng giá vàng cần vượt ngưỡng 3.450 USD/ounce trước khi hướng tới kỷ lục trên 3.500 USD/ounce.

Theo nhận định từ công ty đầu tư Fidelity (Canada), khi Fed hạ lãi suất, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng (một tài sản không sinh lời) sẽ giảm xuống. Điều này làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư.

Đồng USD tiếp tục suy yếu. Khi giá trị đồng USD giảm, vàng thường trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó thúc đẩy nhu cầu và đẩy giá vàng lên cao.

Fidelity dự báo giá vàng thế giới có thể chạm mốc 4.000 USD vào cuối năm nay.