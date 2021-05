U mê vẻ ngoài phi giới tính của nữ golf thủ bị nhầm là mỹ nam

Park Sung-hyun sinh năm 1993 là nữ golf thủ Hàn Quốc vô cùng nổi tiếng nhờ tài năng hiếm có của mình. Năm 2016, Sung-hyun giành được 6 chiến thắng và trở thành tay golf xuất sắc tại KLPGA. Sung Hyun Park từng đi vào lịch sử là tân binh đầu tiên của LPGA trở thành tay golf số 1 kể từ khi BXH thế giới ra đời năm 2006. Tháng 7/2017, Sung Hyun Park giành chức vô địch U.S. Women’s Open Championship ngay năm đầu được đánh LPGA. Một tháng sau, Park tiếp tục giành danh hiệu LPGA thứ 2 trong sự nghiệp khi chiến thắng tại giải Canadian Pacific Women’s Open. Kể từ khi trở thành thành viên của LPGA vào đầu mùa giải 2017, cô có 9 lần lọt top 10, trong đó có 2 lần lên đăng quang; 5 giải Major thì 4 lần dự đều lọt top 20, trong đó phải kể đến chức vô địch U.S Open, một thành tích vô cùng ấn tượng. Đến năm 2019, Golfer Park Sung-hyun giành lại vị trí số một thế giới sau chiến thắng ở giải Walmart NW Arkansas Championship do P&G tổ chức tại sân Pinnacle Country Club, Rogers, Arkansas. Ngoài thành tích thi đấu nổi bật, điều khiến Sung-hyun nhận được sự yêu mến từ nhiều dân mạng là vẻ ngoài ưa nhìn, được khen điển trai không kém ca sĩ thần tượng. Không những thế, nữ golf thủ còn sở hữu chiều cao 1,73 m, thân hình cao ráo, thon thả đáng ngưỡng mộ. Mái tóc ngắn khiến Park Sung-hyun có vẻ ngoài giống hệt một mỹ nam điển trai hút hồn các fan nữ. Trang cá nhân của nữ golf thủ có gần 70.000 người theo dõi, 9X thường xuyên đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè, gia đình. Park Sung-hyun từng là sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hankuk ngành Nghiên cứu quốc tế. Tuy nhiên, để tập trung cho thi đấu, cô quyết định tạm dừng việc học tập. Cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi khuôn mặt mang nét dễ thương, nhưng phong cách thi đấu lạnh lùng. Golfer 24 tuổi có rất nhiều biệt danh, trong đó nổi tiếng là Dak Gong (im lặng và tấn công). Thường ngày, Sung-hyun cũng chuộng phong cách thời trang đơn giản, unisex. Khi trang điểm và mặc đồ nữ tính, nữ golf thủ trông rất xinh đẹp không thua kém hotgirl. Mời các bạn xem video: Thu Hoài tập đánh golf

