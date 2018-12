Vụ nữ Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn chết: Chưa khởi tố bị can có đúng?

(Kiến Thức) - Luật sư cho rằng, dù cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ nữ Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn chết, nhưng do nghi can vẫn đang hôn mê nên chưa khởi tố bị can là đúng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án mạng nữ Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn chết ở Gia Lai, ngày 5/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án giết người trên. Tuy nhiên, do hiện nay nghi can Bùi Chí Hiếu (33 tuổi, Phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) vẫn đang hôn mê nên cơ quan cảnh sát điều tra chưa khởi tố bị can.



Đại diện Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngoài việc bị khởi tố về tội danh "Giết người", cơ quan công an đang chờ kết luận giám định để khởi tố nghi phạm Hiếu thêm tội danh Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nghi can đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận định về vụ án trên, Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật – Đoàn Luật sư TP HCM cho biết, việc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa nhưng do nghi can Bùi Chí Hiếu (33 tuổi, Phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) vẫn đang hôn mê nên cơ quan cảnh sát điều tra chưa khởi tố bị can là đúng theo quy định của pháp luật.

“Nếu nghi can tỉnh và trong quá trình điều tra chứng minh được nghi can giết người vì động cơ đê hèn (yêu không được nạn nhân rồi giết như dư luận phản ánh) thì nghi can có thể đối diện với mức án tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại điểm q khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Ngoài ra, nghi can còn bị truy tố thêm về hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng được quy định tại khoản 1 điều 304 Bộ luật Hình sự với mức án từ 01 năm đến 07 năm tù”, Luật sư Diệp Năng Bình cho biết.

Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật.

Trước đó, sáng 3/12, Hiếu sử dụng súng CKC khống chế chị Kpă V. (SN 1987, Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết đưa vào hội trường phường).

Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ công an thị xã vận động thuyết phục, lên phương án giải cứu con tin. Tuy vậy, sau hơn 30 phút, đối tượng đã bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường và tự sát nhưng bất thành.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 6 vỏ đạn cùng 8 viên đạn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu bị kích nổ, loại đạn 7,62mm.

Tại kho cất giữ súng của ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, cơ quan công an phát hiện tủ sắt chứa súng bị cắt phá, trên nền nhà vẫn còn 1 máy mài cầm tay, 1 kìm cắt sắt, 1 chiếc búa và 1 máy cắt gạch. Các dụng cụ này được xác định là do Hiếu mang từ nhà đến để phá tủ sắt lấy súng gây án.