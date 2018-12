Ngoài tội “Dâm ô trẻ em”, ông Đinh Bằng My có thể đối mặt tội danh khác?

(Kiến Thức) -Trong trường hợp chứng minh được việc ông Đinh Bằng My quan hệ tình dục bằng miệng như lời một học sinh phản ánh với báo chí, bản thân ông Mỹ không chỉ phạm tội “Dâm ô trẻ em” mà còn có dấu hiệu hành vi "quan hệ tình dục khác với người từ 13 đến dưới 16 tuổi".

Vụ việc ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) nhiều lần có hành vi dâm ô với các nam học sinh của trường này khiến dư luận phẫn nộ trong thời gian qua. Bởi hành vi của ông Đinh Bằng My không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức cũng như quy định của nhà giáo. Hành vi ấy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người thầy giáo trong mắt người dân, để lại cho các em học sinh sự ám ảnh, lo lắng không chỉ những học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn nơi xảy ra vụ việc.



Ngay Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Văn Yên (Văn Yên, Yên Bái) trong sáng 17/12 khi nói về vụ việc hàng chục học sinh nam bị lạm dụng tình dục tại một trường học Phú Thọ đã phải thốt lên rằng: “Đây đúng là một tin rất đau trong nghề giáo, trong môi trường giáo dục. Nếu đúng như tố cáo, hành vi này không chỉ vi phạm quy định của nhà giáo mà là vi phạm pháp luật. Đã vi phạm pháp luật là phải xử lý nghiêm. Đối với nhà giáo phải có xử lí dứt điểm, phải đưa ra khỏi ngành”.

Ở góc độ pháp luật, với hành vi dâm ô với các nam học sinh, ông Đinh Bằng My đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã có đủ căn cứ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, Điều 146, Bộ luật hình sự năm 2015; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng để điều tra hành vi vi phạm pháp luật trên.

Trao đổi về vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, cho rằng trong trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, ông Đinh Bằng My sẽ phải đối diện với mức án bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Luật sư Diệp Năng Bình dẫn giải quy định tại khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 : “Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm.

“Hành vi dâm ô được thể hiện đa dạng như: sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của nạn nhân; dùng bộ phận sinh dục của mình chà xát với bộ phận sinh dục của nạn nhân hoặc bắt nạn nhân sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của mình nhằm thoả mãn dục vọng, nhưng không có ý định giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với nạn nhân. Hành vi dâm ô thông thường không để lại hậu quả về tính mạng và sức khỏe, thương tích trên cơ thể nạn nhân. Cũng không thể dùng các xét nghiệm thông thường liên quan đến các dấu vết sau hành vi quan hệ tình dục khác hoặc giao cấu như dấu tinh trùng…để xác định.

Bởi vậy hậu quả của hành vi dâm ô cơ bản nhất là sự phát triển về tâm lý, sinh lý của những người dưới 16 tuổi, độ tuổi có sự thay đổi và phát triển rất lớn về tâm sinh lý khi ở ngưỡng dậy thì. Đây là tội có cấu thành hình thức, tức là xem về hành vi vi phạm để xác định trách nhiệm hình sự chứ không căn cứ vào hậu quả hay những tổn hại từ hành vi dâm ô xảy ra như thế nào trên thực tế”, Luật sư Diệp Năng Bình cho biết.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, ông Đinh Bằng My đã thực hiện hành vi của mình đối với 02 người trở lên, phạm tội hai lần trở lên ( Được hiểu là từ hai lần trở lên có hành vi dâm ô đối với một trẻ em.

“Nếu chỉ có hai lần dâm ô, trong đó có một lần người phạm tội chưa đủ 18 tuổi hoặc có một lần người bị hại đủ 16 tuổi trở lên thì không bị coi là dâm ô nhiều lần) và đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh thì theo khoản 2 điều 146 BLHS quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp tại khoản này thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm”, Luật sư Bình nhận định.

Đáng chú ý, Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, có học sinh tố cáo Hiệu trưởng Đinh Bằng My quan hệ tình dục bằng miệng với em học sinh này và luật sư cho rằng, nếu

chứng minh được hành vi này là đúng, người hiệu trưởng đã có dấu hiệu hành vi "quan hệ tình dục khác với người từ 13 đến dưới 16 tuổi", mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

Trong trường hợp các em có sự "đồng thuận'' cho thầy giáo thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác như mô tả, có thể sẽ bị áp dụng theo khoản 2 - Điều 145 - Bộ luật hình sự, với khung hình phạt từ 3-10 năm tù. Trong đó, áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người mình có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. Nếu từ 03 nạn nhân trở lên thì áp dụng khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Nếu các em không đồng thuận mà miễn cưỡng phải giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác có thể áp dụng khoản 2 - Điều 144, trong trường hợp cưỡng dâm từ 2 người trở lên, khung hình phạt từ 7-15 năm tù.