Luật sư lưu ý người dân phải thực hiện nghiêm quy định trong Luật An ninh mạng

(Kiến Thức) Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực. Đây là một bộ luật còn khá mới mẻ với người dân Việt Nam. Để tránh bị truy tố trách nhiệm hình sự, người sử dụng mạng cần phải thực hiện nghiêm túc những quy định được đề ra trong luật an ninh mạng.

Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 sau khi được Quốc hội thông qua với 86,86% đại biểu tán thành tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.



Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đồng thời quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Luật sư Thu Hằng - Công ty Luật TAT Law firm vừa có những góc nhìn pháp lý về bộ luật còn khá mới mẻ với người dân Việt Nam nên việc thích nghi sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Để tránh bị truy tố trách nhiệm hình sự, người sử dụng mạng cần phải thực hiện nghiêm túc những quy định được đề ra trong luật an ninh mạng cho dù bất cứ lý do nào.

Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 sau khi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh minh họa.

Vì sao phải ban hành Luật an ninh mạng 2018 trong khi đã có Luật an toàn thông tin mạng 2015?

Luật an ninh mạng 2018 ra đời trong thời kỳ công nghệ 4.0, khi con người đang bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên cho sự phát triển của những trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng được thế mạnh của thời kỳ công nghệ 4.0 để làm nền tảng cho những mục đích vụ lợi cá nhân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến những cá thể khác nói riêng và hệ thống chính quyền nói chung.

Nói cách khác, đây cũng là kỷ nguyên phát triển lên tầm cao mới của các tội phạm mạng máy tính, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên tạc truyền thống dân tộc.. lợi dụng sự phát triển của công nghệ Internet để xâm phạm quyền sở hữu tài sản, quyền trí tuệ nhân tạo và quyền bảo vệ quốc gia của công dân Việt Nam.

Do đó, Luật an ninh mạng 2018 được ra đời chính là sự bảo vệ của quốc gia, đảm bảo trật tự và an toàn của xã hội trên không gian mạng nhằm chống lại các đối tượng: tội phạm mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến người dùng internet. Trên thực tế, mỗi bộ luật đều có sự đặc thù riêng, cụ thể:

Luật An toàn thông tin mạng 2015 bảo vệ sự an toàn thông tin trên 3 thuộc tính chung nhất, đó là tính nguyên vẹn của thông tin; tính bảo mật thông tin; tính khả dụng của thông tin.

Luật An ninh mạng 2018 tập trung chống lại các thông tin độc hại, xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng.

Việt Nam cũng đang bắt kịp những quốc gia đang phát triển trên thế giới thông qua bộ luật An ninh mạng này. Luật an ninh mạng 2018 mang tới rất nhiều lợi ích để đảm bảo cho một không gian mạng tại nước ta được hoạt động ổn định. Vì vậy dù là vô tình hay cố ý việc vi phạm luật an ninh mạng cũng là một trong những điều khiến cho người dùng gặp phải rất nhiều rắc rối, thậm chí còn bị truy tố trách nhiệm hình sự nặng nề.

Người dùng làm thế nào để không vi phạm luật an ninh mạng?

Nội dung của Luật An ninh mạng 2018 bao gồm 7 chương và 43 điều với những quy định nghiêm ngặt và cụ thể. Nếu như không cẩn thận điều chỉnh những hành vi của bản thân khi sử dụng Internet thì người dùng rất dễ vi phạm vào những điều khoản có trong luật và dù là vô tình hay cố ý thì vẫn sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự và xử phạt nghiêm ngặt. Do đó, nếu không muốn vi phạm luật an ninh mạng thì người dùng Internet phải đặc biệt chú ý và tuyệt đối không được vi phạm một trong những điều luật được đề ra như sau:

- Đăng tải các nội dung chống phá nhà nước: Bao gồm những hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc.

- Lôi kéo, dụ dỗ đào tạo những người tham gia biểu tình bạo loạn: cụ thể như tổ chức các đội nhóm hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước, tham gia những cuộc biểu tình bạo động làm mất đoàn kết dân tộc.

- Vu khống, làm nhục người khác: điển hình là những thông tin sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác…

- Đăng tải những thông tin sai sự thật với nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

- Đăng tải những thông tin dâm ô, tệ nạn xã hội, phá hội thuần phong mỹ tục của dân tộc và đạo đức nhân loại.

- Không được phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Nhiều tổ chức, cá nhân luôn sử dụng internet để làm công cụ chống phá an ninh quốc gia thông qua các thao tác chiến tranh mạng, tấn công mạng, gián điệp mạng gây sự cố an ninh, xâm nhập và chiếm quyền điều kiển làm sai lệch hệ thống mạng quốc gia.

- Không cung cấp thông tin sai sự thật làm hoang mang trong lòng dân thiệt hại cho các hoạt động kinh tế. Gây khó khăn cho những người thi hành công vụ

- Không được chống lại hoặc cản trở hoạt động bảo vệ an ninh mạng để làm mất tác dụng của các biện pháp bảo vệ an ninh đất nước.

- Không được xâm nhập vào mạng máy tính của các doanh nghiệp, cá nhân để “ăn cắp” thông tin, xâm phạm chủ quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân để trục lợi.

- Không được sản xuất các phần mềm gây hại trong hoạt động của máy tính viễn thông.

Như vậy, để không gặp rắc rối hoặc thậm chí tránh khỏi sự truy cố trách nhiệm hình sự, người sử dụng mạng cần phải lưu ý đến những nguyên tắc được nêu trên và đặc biệt không vi phạm các điều luật cấm theo Điều 8 Luật an ninh mạng 2018 người dùng mạng cần biết bao gồm 6 nhóm hành vi gồm: Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; Đăng tải thông tin có nội dung làm nhục, vu khống người khác; Đăng tải thông tin có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; Chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet,…

Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật đã đề ra.

Những lưu ý với doanh nghiệp nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam?

Theo qui định tại Điều 26 Luật này quy định, doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm:

Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; Bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạnh;

Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung vi phạm trên dịch vụ hoặc hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông và lưu nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong thời gian theo quy định của Chính phủ;

Không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải trên không gian mạng thông tin có nội dung vi phạm khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng thời doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ. Doanh nghiệp nước ngoài quy định tại khoản này phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Quy định này của Luật an ninh mạng 2018 liệu có ảnh hưởng đến lượng người dùng Google, Facebook hay các mạng xã hội lớn. Hiện nay có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tầm ảnh hưởng của Luật An ninh mạng tới tự do thông tin. Tuy nhiên, suy cho cùng thì đây là giải pháp cần thiết để góp phần đảm bảo an ninh mạng nói riêng và sự ổn định của đất nước nói chung.