Đêm ngày 15/7, đội tuyển Pháp đăng quang ngôi vô địch sau khi dành chiến thắng trước Croatia khép lại giải vô địch bóng đá thế giới – FIFA World Cup với nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính và nhiều bất ngờ. Một tháng sống trong không khí bóng đá quốc tế, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được trọn vẹn những món ăn tinh thần quý giá, có những phút giây giải trí vô cùng hữu ích, xua tan mọi mỏi mệt, lo toan trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra World Cup 2018, cơn lốc cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet diễn ra rất phức tạp lôi kéo hàng nghìn người tham gia vào vòng xoáy đỏ đen.



Khi World Cup vừa kết thúc, dư luận lại đăt ra câu hỏi: Bao nhiêu con nợ, gia đình tan nát, con mất bố mẹ vì World Cup?

Có lẽ đến giờ chưa có một con số thống kê cụ thể để trả lời chi tiết câu hỏi trên. Nhưng theo Điện số 262/HT của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 14/7, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho thấy, trong thời gian diễn ra World Cup 2018, tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet diễn ra rất phức tạp với hàng trăm nghìn người tham gia, số tiền cá cược lên đến hàng nghìn tỷ đồng, phần lớn người chơi là thua lỗ, nhiều trường hợp túng quẫn cũng sẽ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Ảnh minh họa.

Những con số ước chừng đó đã minh chứng cho câu nói mà nhiều người thường đề cập: “ Mùa World Cup là mùa của sự mất mát, chia ly”.

Chưa thấy ai giàu lên nhờ thắng thua trong những phiên bạc cá độ bóng đá trái phép nhưng cảnh tan nhà, nát cửa thì đã có những ví dụ điển hình. Ngay tại hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 9/7, thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội đã đưa ra một dẫn chứng gây sốc khi nói về tình trạng cá độ bóng đá đang diễn ra rất phức tạp.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản cho biết: “Có người kéo xe ba gác mà cũng thua cá độ tới 300 triệu đồng. Tôi nghe có người có vài chục tỷ đồng tiền cầm đồ nhưng mấy ngày vừa qua đã cháy vốn. Thậm chí, có người "cắm" cả bằng tiến sĩ, chứng minh nhân dân vì cá độ bóng đá”.

Đó chỉ là ví dụ rất nhỏ so với thực tế, số tiền cá cược lên đến hàng nghìn tỷ đồng ném vào cá độ những trận đấu World Cup 2018 mà Bộ Công an vừa công bố cho thấy, cá độ đã mang lại hậu quả nặng nề cho xã hội khi những kẻ thua độ đến mức nhà, xe, tài sản đều bốc hơi theo sự may rủi, cháy túi cùng quẫn thì liều mình trộm cướp, thậm chí giết người, không ít kẻ bị đẩy đến đường cùng đến mức nhảy cầu quyên sinh. Có trường hợp, một thanh niên hiền lành, chăm chỉ làm nụng, chỉ vì sa đà vào cờ bạc, cá độ bóng đá, dẫn đến nợ hàng tỷ đồng không có khả năng trả nợ phải treo cổ quyên sinh, có những thanh niên mới lớn, chỉ vì thua cá độ 200 triệu mà ra cầu Chương Dương định tự tử, may mắn được cứu sống.

Cá độ bóng đá có sức hấp dẫn thế nào đến mức hàng nghìn người như con thiêu thân lao vào dù biết đích đến là cảnh nhà tan cửa nát? Cá độ bóng đá có sức hút thế nào mà khắp mọi nơi từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược đâu đâu cũng thấy người ta sôi nổi nói về cá độ khi bóng lăn như một điều hiển nhiên, đến nỗi trên mạng xã hội, khi một tài khoản đăng tải ý kiến về một trận bóng nào đó là ngay lập tức có người bình luận cá độ đội nào, bao nhiêu?

Trả lời câu hỏi trên, xin được trích dẫn lại câu nói của Giáo sư Đào Duy Anh trong “Việt Nam văn hóa sử cương” lại nói rằng, cờ bạc là một trong những đặc tính tiêu biểu của người Việt. Thực tế đa số những kẻ tham gia cá độ đều là những kẻ nghiện cờ bạc, đạo đức lối sống suy thoái, không muốn làm nhưng lại muốn hưởng giàu có sa hoa nên dễ bị lôi kéo dụ dỗ vào những canh bạc đỏ đen của bóng đá. Họ không thể kiểm soát được bản thân khi lao vào vòng xoáy luẩn quẩn của thua độ – nợ nần – gỡ gạc rồi lại nợ nần tiếp. Những tài sản gia đình cứ như thế không cánh mà bay dẫn đến nhiều hệ lúy, nhẹ thì vợ chồng cãi vã, bố mẹ và con cái mâu thuẫn, nặng nề hơn khi bị siết nợ thì nghĩ quẩn tìm đến cái chết.

Không thể phủ nhận trong thời gian diễn ra World Cup lực lượng công an thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh thành, huyện thị đã nỗ lực hết mình để triệt phá những đường dây cá độ bóng đá. Nhưng những vụ triệt phá chưa phản ánh hết thực tế cuộc sống khi những đường dây cá độ hoạt động ngầm trái phép ở khắp nơi do những nguồn lợi kếch xù từ hoạt động phi pháp này mang lại, vẫn có sức hấp dẫn khiến người ta bất chấp pháp luật để tổ chức cá độ và vẫn đủ sức hấp dẫn các con bạc lao vào cá độ.

Giải vô địch bóng đá thế giới – FIFA World Cup đã kết thúc và 4 năm sau sẽ lại tiếp tục nhưng vẫn còn nhiều giải đấu khác khiến các con bạc có nhiều cơ hội lao vào cá độ. Những bài học về tan cửa nát nhà, gia đình ly tán vì thua độ sẽ không đủ để thức tỉnh những con bạc đang say máu khi bản thân họ không có ý chí vươn lên trong cuộc sống bằng chính sức lao động của mình, trong khi các cơ quan chức năng chưa tìm được giải pháp để ngăn chặn triệt để tình trạng trên.

Và câu hỏi bao nhiêu con nợ, gia đình tan nát, con mất bố mẹ vì cá độ bóng đá mới đủ thức tỉnh những kẻ mang cả cuộc sống, hạnh phúc gia đình để ném vào canh bạc cá độ đỏ đen?