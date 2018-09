7 người tử vong trong lễ hội âm nhạc: Xử lý như thế nào những người đang cấp cứu?

Vụ việc 7 người tử vong trong lễ hội âm nhạc tối ngày 16/9, tại Công viên nước Hồ Tây, đến thời điểm này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án với các tội danh“Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” và “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại các Điều 256 và 258 Bộ Luật hình sự, để điều tra, làm rõ.



Trước đó, ngày 17/9, cơ quan chức năng Hà Nội cho biết, 5 thanh niên khác cùng tham gia lễ hội âm nhạc tại Hồ Tây đang trong tình trạng hôn mê và được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E gồm: Nguyễn Cảnh Vũ (18 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội); Bùi Văn Hiển (20 tuổi, trú tại TP Hải Phòng); Trần Thị Tâm (19 tuổi, sinh viên một trường Đại học điều dưỡng tại Hà Nội); Nguyễn Việt Linh (27 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm); Cát Duy Anh (24 tuổi, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Tính đến 17h ngày 17/9, cả 5 nạn nhân trên đang được điều trị tích cực. Tất cả 12 nạn nhân trong vụ việc đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Hình ảnh đêm nhạc hội "du hành tới mặt trăng" hoành tráng trong đêm 16/9.

Dưới góc độ pháp lý liên quan đến vụ việc, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, vụ việc đang được cơ quan Công an Hà Nội tích cực điều tra. Đối với 5 nạn nhân còn lại, do cơ quan không bắt được hành vi mua bán chất ma túy mà chỉ xét nghiệm thấy dương tính với chất ma túy nên khi tỉnh dậy những thanh niên này sẽ phải đưa vào trại cai nghiện.

“ Do pháp luật Việt Nam quy định không xử lý hình sự đối với người sử dụng chất ma túy, chỉ có thể xử lý bằng chế tài đó là đưa vào trại cai nghiện”, - luật sư Hòe nói.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cũng cho biết, người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính. Luật sư Thơm cho hay: “Có thể lúc đó họ ham chơi, chỉ sử dụng chất ma túy một lần nên chỉ bị xử phạt hành chính, sau đó sẽ giao cho chính quyền địa phương để theo dõi, quản lý giáo dục. Theo quy định mới hiện nay, không bắt buộc người nghiện phải đi vào trại mà là coi những người này là người bệnh, cần phải chữa bệnh. Trường hợp, nếu gia đình họ mà có đơn đề nghị đưa đi trại cai ghiện tự nguyện thì mới cho vào trại”.

Theo luật sư Thơm, những nạn nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện E là những đầu mối rất quan trọng sẽ giúp cơ quan điều tra trong việc xác định nguồn gốc chất ma tuy đưa vào cho những đối tượng này sử dụng tại đêm nhạc hội.

Trước đó, đêm nhạc hội “du hành tới mặt trăng” - Trip to the Moon, do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực Công viên nước Hồ Tây diễn ra từ lúc 19h ngày 16/9.

Theo dự kiến, số lượng người tham dự mà Công ty TNHH kết nối Á Châu đăng ký, được Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức là khoảng 5.000 người.

Ngay trong đêm 16/9, Bệnh viện E cũng tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu. Trong đó, một nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện, 4 nạn nhân tử vong tại bệnh viện; 3 nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê. Tại Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu, hiện đang hôn mê. Đến trưa ngày 17/9, cơ quan chức năng xác định có 7 người tử vong và 5 người trong tình trạng hôn mê.