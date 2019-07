Vì sao nhiều dân du lịch chuộng iPhone hơn máy ảnh nhỏ gọn?

Mỗi lần “xách ba lô lên và đi”, hẳn nhiều người sẽ phải cân nhắc: Mang theo máy ảnh và những ống kính nào? Nếu chỉ mang ống góc rộng, làm sao chụp được chân dung hay những cảnh ở xa? Không có chân máy, làm sao phơi sáng? Liệu có cần đem theo flash, phòng khi chụp ban đêm? Kết quả là, bạn sẽ vác theo cả chiếc balo to kịch với lỉnh kỉnh những thiết bị, phụ kiện.



Ngoài việc tốn thêm kha khá sức lực với việc lúc nào cũng phải ôm khư khư “của nợ” suốt hành trình, thì việc phải thay ra thay vào ống kính, tháo lắp chân máy… cũng chiếm kha khá thời gian chuyến đi.



Đó là chưa kể, nhiều khi khoảnh khắc lạ chỉ đến trong một tíc tắc. Liệu bạn có chắc thao tác rút máy từ trong ba lô, bật máy và tinh chỉnh, ngắm góc rồi mới chụp, sẽ bắt kịp khoảnh khắc vàng? – Trong khi đó bạn có thể chỉ cần giơ điện thoại lên, gạt nhanh sang chế độ chụp ảnh và… tách! Thế là xong. Đừng vội tin lời quảng cáo: máy ảnh nhỏ gọn, chuyên “trị” các chuyến du lịch nhé. Để có ảnh đẹp và chuyên nghiệp thì thiết bị không bao giờ có thể nhỏ gọn được!



Mang theo cả một đống thiết bị nhiếp ảnh, nắn nót từng khuôn hình, tất nhiên, chất lượng ảnh từ những chiếc máy đắt tiền sẽ tốt hơn là ảnh chụp ra từ điện thoại. Tuy nhiên, đó là xét theo góc độ chuyên môn, với những đòi hỏi về màu sắc, ánh sáng… thật “chuẩn chỉnh”.



Với đại đa số người dùng chỉ chụp ảnh để up Facebook, hoặc in ảnh cỡ A4 trở xuống, thì hầu hết những chú iPhone đều có thể “cân tất”, dù trong những hoàn cảnh khó khăn, đầy thử thách như: chụp pháo hoa, chụp chân dung, chụp ban đêm…



Nhắc đến việc up ảnh Facebook, không thể không ngợi khen iPhone! Chụp ảnh bằng iPhone xong, người dùng chỉ cần chỉnh nhanh vài bước trên ứng dụng ưa thích. Không đầy 1 phút sau, chúng ta có thể tha hồ ngồi “đếm like” từ những bức ảnh sống ảo trên mạng xã hội.



Còn ảnh chụp ra từ máy ảnh ư? – Nhanh nhất cũng phải qua bước mở wifi, kết nối máy ảnh với điện thoại, chuyển ảnh từ máy ảnh qua (với chất lượng chắc chắn sẽ bị giảm đi), sau đó mới có thể chỉnh sửa và up lên mạng. Đó là chưa kể tới những chiếc máy ảnh không có wifi tích hợp. Người chụp sẽ phải đem máy về khách sạn, copy ảnh từ thẻ nhớ sang máy tính, chỉnh sửa trên Photoshop, rồi mới có thể up lên mạng. Tốn quá nhiều thao tác và thời gian.



Hãy thử tưởng tượng, bạn chụp pháo hoa lúc 20 giờ tối và up ảnh vào 23 giờ khuya, ai sẽ thức để xem được bức ảnh của bạn? Trong khi đó, với một chiếc điện thoại iPhone, bạn hoàn toàn có thể livestream luôn để tăng tương tác với bạn bè.



Về việc chỉnh sửa ảnh, với người dùng máy ảnh, gần như chỉ có một con đường: Photoshop. Chưa kể, bạn còn phải nằm lòng một tá các chức năng, thao tác, phím tắt… Trong khi đó, chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng tải về cả ngàn App chỉnh ảnh và để nó tự làm thay bạn. Những tấm ảnh chụp từ máy ảnh, liệu lượt like có qua mặt được ảnh từ các App "sống ảo" ăn khách hay không?



Và một điều chắc chắn ít người để ý, đó là: liệu bạn có máy ảnh để mang đi du lịch không? – Nếu có, thì dễ rồi. Nhưng với những người chưa sở hữu máy ảnh, lại phải đi mượn và học các thao tác chụp. Hoặc mua máy trước một chuyến đi lớn, vậy bạn cũng nhớ phải tính chi phí chiếc máy vào chuyến đi nhé! Còn với iPhone ư? Thật đơn giản, ai mà lại không có một chiếc iPhone (hoặc bất kỳ một chiếc điện thoại thông minh nào khác?).



Sau bài viết, liệu bạn có vác theo cả một ba lô máy ảnh lỉnh kỉnh đi du lịch, hay chỉ đơn giản là cầm theo chiếc iPhone nhỏ gọn? Hãy tự quyết định, nhưng nên nhớ, thời gian để thao tác và sức lực để mang vác cũng là một loại tài nguyên nhé! Bạn hoàn toàn có thể mang nhẹ hơn để nắm tay người yêu hoặc dành ra nhiều thời gian hơn để ngắm cảnh bằng chính đôi mắt của mình. Video Mẹo chụp ảnh với Iphone siêu đẹp - Nguồn: An Pi Tik Tok@Youtube

