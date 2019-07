Tiktok bị soi về cách thu thập dữ liệu và quản lý nội dung “bẩn”

Tiktok là một ứng dụng được phát triển bởi Bytedance, một công ty Trung Quốc, là ứng dụng mạng xã hội video ngắn cực hot trong thời gian gần đây. Tiktok có đến hơn 1 tỷ lượt tải về trên toàn cầu, tạo ra một “thế giới ảo” thực sự với những đoạn video ngắn kèm hiệu ứng đặc biệt được chia sẻ từ khắp mọi nơi trên thế giới. Ứng dụng này đặc biệt thu hút giới trẻ và trở thành một trong những mạng xã hội hot nhất hiện nay. Nếu là một người dùng Tiktok quen thuộc, chắc chắn sẽ không lạ gì với các video nhảy múa của các cô gái trẻ hoặc những video cắt ghép với nhiều nội dung khác nhau, nhưng trong đó, hình ảnh của nhiều cô gái ăn mặc thiếu vải, cố ý khoe da thịt luôn là tâm điểm. Chính mảng nội dung, hình ảnh phổ biến này đã từng khiến Tiktok bị cấm ở Ấn Độ và đến nay ứng dụng này lại tiếp tục bị soi về cách thu thập dữ liệu cùng quy trình quản lý, kiểm soát nội dung. Bytedance, công ty Trung Quốc phát triển Tiktok trong quá khứ từng dính dáng đến những scandal về bảo về quyền riêng tư kém cỏi. Vì thế mà trong tình hình vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của người dùng mạng xã hội đang nhức nhối, đặc biệt sau cú “phốt” của Faceapp, Tiktok lại đang đối mặt với sự “xăm soi”, đề phòng của nhiều ban ngành quản lý trên thế giới. Được biết, Ấn Độ là quốc gia có số lượt tải về ứng dụng Tiktok rất lớn trên giới – hơn 300 triệu lượt, nhưng từ tháng 4 năm ngoái, quốc gia này đã ra lệnh cấm Tiktok vì ứng dụng này có nhiều nội dung đi ngược lại văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Ấn Độ. Theo chỉ thị của tòa án ở Ấn Độ, ứng dụng Tiktok dường như khuyến khích nội dung khiêu dâm và có thể khiến trẻ em tiếp xúc với những “yêu râu xanh”, kẻ “săn mồi” tình dục. Tuy nhiên sau một thời gian Tiktok tiến hành kháng cáo, lệnh cấm đối với ứng dụng này đã được thu hồi. Trong một tài liệu dài ba trang mà hãng tin Reuters có được, Bộ CNTT Ấn Độ đã đưa ra 24 câu hỏi liên quan đến sự an toàn người dùng, lưu trữ dữ liệu và tuân thủ pháp luật của TikTok. Do tiền lệ xấu bảo vệ quyền riêng tư của khách hang rất lỏng lẻo của nhà phát triển, cùng với việc càng ngày càng xuất hiện nhiều nội dung khiêu dâm, tục tĩu… Tiktok đang thực sự rơi vào rắc rối thêm một lần nữa. Hiện tại Bộ CNTT Ấn Độ đã yêu cầu phía nhà phát triển ứng dụng Tiktok giải trình cụ thể về cách thu thập dữ liệu của người dùng và giải thích chi tiết về các biện pháp để ngăn chặn, quản lý những nội dung tục tĩu trên Tiktok. Nhà phát triển sẽ được công khai bàn luận với Bộ CNTT để tìm ra biện pháp đảm bảo sử dụng nền tảng mạng xã hội Tiktok một cách an toàn. Một trong những mong muốn của Bộ CNTT là Tiktok có thể giúp trẻ em sử dụng ứng dụng này đúng cách, không bị nghiện và phụ huynh có thể hoàn toàn an tâm khi con em họ sử dụng. Được biết TikTok sẽ phải trả lời giải trình vào ngày 22/7. Nếu không thể giải trình được chính xác và minh bạch, để lộ nhiều sai phạm… chắc chắn Tiktok sẽ lại bị cấm ở Ấn Độ - thị trường mạnh nhất của họ và cả những quốc gia khác. Video TikTok chính thức bị cấm tại Ấn Độ nơi ứng dụng này có hơn 120 triệu người dùng - Nguồn: Ying Li TV

