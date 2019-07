"Quy trình" làm lộ thiết kế iPhone ra ngoài của công nhân Apple

Thiết kế iPhone của Apple vẫn luôn bị rò rỉ sớm.



Quay trở lại năm 2013, thời điểm toàn bộ chiếc iPhone 5C xuất hiện ngay trước sự kiện ra mắt chính thức diễn ra. Theo kết quả điều tra, vụ rò rỉ thiết kế iPhone 5C do một nhân viên của Jabil - thuộc chuỗi cung ứng của Apple thực hiện. Nhân viên này đã trốn khỏi nhà máy sản xuất với một chiếc vỏ iPhone 5C trước một rừng camera an ninh và bảo vệ. Chiếc vỏ này sau đó đã bị chụp ảnh và đăng lên internet, làm tiết lộ thay đổi lớn nhất của iPhnoe 5C: vỏ nhựa và nhiều màu sắc.



Vì muốn giấu kín các thiết bị chưa ra mắt nên Apple thường có thói quen không nhờ cậy đến các cơ quan điều tra, vốn phải cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan. Chính vì vậy, Apple buộc phải thành lập đội an ninh riêng có tên New Product Security Team (NPS) nhằm giám sát chặt chẽ dây chuyền sản xuất và các đối tác Trung Quốc để thông tin về thiết kế của iPhone không bị rò rỉ ra bên ngoài.

Một trong những nhiệm vụ tối quan trọng của NPS là đảm bảo các công nhân sản xuất không thể sao chép bản vẽ thiết kế hoặc đánh cắp các linh kiện đưa ra bên ngoài.

Trong quá trình làm việc, NPS đã phá tan âm mưu của một công nhân đào đường hầm bên trong nhà máy để có thể đưa những linh kiện đang sản xuất ra bên ngoài. NPS cũng phát hiện 2 nhân viên của Jabil bí mật đánh cắp 180 chiếc iPhone 6 để bán ra bên ngoài chợ đen. Để thực hiện, những công nhân này đã điều chỉnh hệ thống theo dõi hàng tồn kho. Để che giấu thông tin những thiết bị bị đánh cắp, Apple đã bí mật mua lại chúng. Hình ảnh được cho là chân dung loạt iPhone 11 dựa vào các rò rỉ.

Câu hỏi đặt ra là tại sao những kẻ trộm linh kiện iPhone vẫn thực hiện đủ loại chiêu trò để thoát khỏi hệ thống bảo vệ chặt chẽ của Apple? Theo Theverge, nguyên nhân xuất phát từ việc những kẻ trộm linh kiện iPhone thường chỉ bị phán xử dựa trên giá trị vật chất của tài sản đánh cắp, thay vì giá trị tài sản trí tuệ, trong khi lợi nhuận từ việc tiết lộ thông tin ra ngoài là khá cao. Về cơ bản, pháp luật xét xử những kẻ này không đủ răn đe so với giá trị mà chúng nhận được nếu thực hiện thành công.



Cũng chính nhờ vậy, đến nay rất nhiều thông tin về thiết kế iPhone 11 đã bị rò rỉ ra bên ngoài, giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn về sản phẩm với cụm camera hình vuông phía sau, với camera kép cho iPhone 11R và ba camera cho iPhone 11 và 11 Max. Hay nói một cách đơn giản, NPS của Apple vẫn còn khe hở để kẻ gian qua mặt. Video iPhone mới XẤU như thế này thì... - Nguồn: Tony Phùng Studio@Youtube

Thiết kế iPhone của Apple vẫn luôn bị rò rỉ sớm.



Quay trở lại năm 2013, thời điểm toàn bộ chiếc iPhone 5C xuất hiện ngay trước sự kiện ra mắt chính thức diễn ra. Theo kết quả điều tra, vụ rò rỉ thiết kế iPhone 5C do một nhân viên của Jabil - thuộc chuỗi cung ứng của Apple thực hiện. Nhân viên này đã trốn khỏi nhà máy sản xuất với một chiếc vỏ iPhone 5C trước một rừng camera an ninh và bảo vệ. Chiếc vỏ này sau đó đã bị chụp ảnh và đăng lên internet, làm tiết lộ thay đổi lớn nhất của iPhnoe 5C: vỏ nhựa và nhiều màu sắc.



Vì muốn giấu kín các thiết bị chưa ra mắt nên Apple thường có thói quen không nhờ cậy đến các cơ quan điều tra, vốn phải cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan. Chính vì vậy, Apple buộc phải thành lập đội an ninh riêng có tên New Product Security Team (NPS) nhằm giám sát chặt chẽ dây chuyền sản xuất và các đối tác Trung Quốc để thông tin về thiết kế của iPhone không bị rò rỉ ra bên ngoài.

Một trong những nhiệm vụ tối quan trọng của NPS là đảm bảo các công nhân sản xuất không thể sao chép bản vẽ thiết kế hoặc đánh cắp các linh kiện đưa ra bên ngoài.

Trong quá trình làm việc, NPS đã phá tan âm mưu của một công nhân đào đường hầm bên trong nhà máy để có thể đưa những linh kiện đang sản xuất ra bên ngoài. NPS cũng phát hiện 2 nhân viên của Jabil bí mật đánh cắp 180 chiếc iPhone 6 để bán ra bên ngoài chợ đen. Để thực hiện, những công nhân này đã điều chỉnh hệ thống theo dõi hàng tồn kho. Để che giấu thông tin những thiết bị bị đánh cắp, Apple đã bí mật mua lại chúng. Hình ảnh được cho là chân dung loạt iPhone 11 dựa vào các rò rỉ.

Câu hỏi đặt ra là tại sao những kẻ trộm linh kiện iPhone vẫn thực hiện đủ loại chiêu trò để thoát khỏi hệ thống bảo vệ chặt chẽ của Apple? Theo Theverge, nguyên nhân xuất phát từ việc những kẻ trộm linh kiện iPhone thường chỉ bị phán xử dựa trên giá trị vật chất của tài sản đánh cắp, thay vì giá trị tài sản trí tuệ, trong khi lợi nhuận từ việc tiết lộ thông tin ra ngoài là khá cao. Về cơ bản, pháp luật xét xử những kẻ này không đủ răn đe so với giá trị mà chúng nhận được nếu thực hiện thành công.



Cũng chính nhờ vậy, đến nay rất nhiều thông tin về thiết kế iPhone 11 đã bị rò rỉ ra bên ngoài, giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn về sản phẩm với cụm camera hình vuông phía sau, với camera kép cho iPhone 11R và ba camera cho iPhone 11 và 11 Max. Hay nói một cách đơn giản, NPS của Apple vẫn còn khe hở để kẻ gian qua mặt. Video iPhone mới XẤU như thế này thì... - Nguồn: Tony Phùng Studio@Youtube