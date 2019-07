Phố cổ Hội An xuất hiện trên Google Doodles khiến người Việt tự hào

Sáng nay (16/7), khi bật máy tính và sử dụng trang tìm kiếm Google, nhiều người đã rất bất ngờ và thích thú khi nhận ra phố cổ Hội An, Chùa Cầu Hội An xuất hiện dưới dạng một bức ảnh đồ họa trên Google Doodles. Đây không phải là lần đầu tiên một hình ảnh, thông tin liên quan đến Việt Nam được xuất hiện trên Google Doodles nhưng hình ảnh Hội An mang đầy tính thẩm mỹ lần này thực sự khiến nhiều người cảm thấy tự hào. Click vào biểu tượng Chùa Cầu Hội An trên Google Doodles, người dùng sẽ đến ngay trang hiển thị kết quả tìm kiếm về từ khóa " phố cổ Hội An". Ngay lập tức, Google cung cấp đến 170 triệu kết quả có liên quan đến Hội An. Do được đặt liên kết tĩnh đến Google Doodles, hiển thị ngay trang tìm kiếm đầu tiên của Google nên hình ảnh đồ họa nêu trên đã trực tiếp làm tăng lưu lượng tìm kiếm về "phố cổ Hội An" tăng đột biến vào sáng 16/7. Theo thống kê của Google, trong top 3 chủ đề có xu hướng tìm kiếm nhiều nhất trong sáng 16/7 thì "phố cổ Hội An" đã có đến hơn 100 nghìn lượt tìm kiếm. Kế đến là "Hội An" với hơn 10 nghìn lượt tìm kiếm. Điều này là dễ hiểu khi phần hình ảnh của Hội An trên Google Doodles được thiết kế rất đẹp mắt, ấn tượng với mô tả Chùa Cầu, đường phố Hội An trong đêm hội trăng rằm lung linh ánh đèn... đặc biệt kích thích người dùng click vào tìm hiểm. Hội An là một di sản văn hóa thế giới theo UNESCO và “Thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019” như bình chọn của độc giả tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel + Leisure trong tháng 7/2019 - Đây có thể là lý do chính giúp Hội An được xuất hiện trên Google Doodles sáng nay (16/7). Trên cộng đồng mạng, nhiều người đã chia sẻ lại bức ảnh chụp màn hình trang Google trên điện thoại, máy tính của họ và bày tỏ sự tự hào, thích thú. Google Doodles là những biểu tượng đặc biệt thay thế tạm thời cho biểu tượng Google trên trang chủ google.com (hay Google tiếng Việt - google.com.vn), nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện, thành tựu và nhân vật có đóng góp quan trọng ở nhiều lĩnh vực cho cộng đồng ở đất nước mìh hay cho nhân loại. Trên trang chủ Google tiếng Việt từ năm 2003 đến nay đã có nhiều tác phẩm Doodles như cách mà Google tôn vinh nét văn hoá đặc trưng tại Việt Nam cũng như kỷ niệm những ngày lễ truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Ngày Quốc jhánh, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,… Video Trịnh Công Sơn: Người Việt đầu tiên được vinh danh trên Google Doodles - Nguồn: Biết là SHARE

