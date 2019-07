Công nghệ 5G sẽ làm giá điện thoại tăng cao ngất ngưởng

Dù bạn có quyết định nâng cấp lên mạng di động 5G, hay vẫn ở lại với 4G LTE, thì cơn bão này cũng đã bắt đầu càn quét tới mọi ngõ ngách công nghệ. Các thiết bị vận hành trên nền tảng siêu tốc độ 5G đã được test ở Mỹ, châu Âu, châu Á và nhiều nơi trên thế giới (trong đó có cả Việt Nam) Dù kết quả hoạt động mạng 5G vô cùng ấn tượng, cũng đã bộc lộ rất nhiều vấn đề nan giải. Từ 3G lên 4G LTE, thế giới như được thay da đổi thịt. Tốc độ thay đổi hứa hẹn sẽ còn chóng mặt, khi nhân loại chuyển mình từ 4G LTE lên 5G. Công nghệ mạng di động 5G dù mới chỉ xuất hiện trên một số rất ít các thiết bị, tuy nhiên trong tương lai 10 năm tới, nó sẽ dần phổ cập và thay thế các thiết bị cũ. Tuy nhiên, cách mạng 5G cũng dẫn tới nhiều hệ quả kinh tế, mà dễ thấy nhất là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra. Trang tin CNET đã tiến hành nhiều thử nghiệm song song trên thiết bị 5G. Hai chiếc máy Samsung Galaxy S10 phiên bản 5G được đặt cạnh nhau. Một chiếc hoạt động trên nền tảng 5G thử nghiệm, chiếc còn lại sử dụng sim 4G LTE thông thường. Bài thử nghiệm được thực hiện ở rất nhiều địa điểm, các thành phố khác nhau trên toàn thế giới. Và kết quả đem lại, cũng rất thú vị. Điểm đầu tiên người dùng cần lưu ý, là độ ổn định, thay vì tốc độ: Thử nghiệm mạng 5G của AT&T tại Los Angeles cho tốc độ mạng 1,8Gbps còn mạng Verizon tại Chicago thậm chí cho kết quả trên 2Gbps. Tuy nhiên, cả hai nhà mạng này lại đuối sức ở những vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh. Trong khi đó, nhà mạng Sprint không đạt tốc độ tối đa cao, nhưng lại hoạt động rất ổn định. Điều này rất dễ lý giải: sóng 5G tuy có tốc độ truyền tải nhanh hơn, nhưng lại không “khỏe” bằng sóng 4G LTE nếu so sánh về độ đâm xuyên qua vật cản, như: cửa sổ kính hoặc các bức tường. Điểm thứ hai: Các thiết bị được tích hợp công nghệ 5G rất đắt: Nguyên nhân trực tiếp của việc này là bởi giá thành sản xuất các con chip tương thích với công nghệ mạng 5G cao hơn nhiều so với 4G LTE. Hệ quả là các nhà sản xuất sẽ chỉ lựa chọn lắp ráp chúng vào những mẫu điện thoại flagship, vốn đã có giá bán cao hơn mặt bằng chung. Ví dụ: Chiếc Samsung Galaxy S10 phiên bản 5G đắt hơn so với S10 Plus bản 4G LTE những 300 USD. Một số hãng khác cũng tung ra các mẫu smartphone tích hợp 5G, như: Xiaomi Mi Mix 3 – 5G, giá 670 USD, Oppo Reno 5G, giá hơn 1.000 USD… Điểm thứ ba: Người dùng sẽ phải gánh mức chi phí cao hơn cho mạng di động: Sở hữu một smartphone cao cấp, tích hợp 5G với mức giá đắt đỏ chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ, là người dùng phải đăng ký sử dụng sim 5G với nhà mạng. Việc các nhà mạng chi hàng tỷ USD để đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng, nhằm đảm bảo tốc độ mạng 5G, chắc chắn sẽ khiến giá thành mạng 5G đội lên rất cao. Ví dụ: Nhà mạng Verizon của Mỹ phụ thu thêm 10 USD mỗi tháng của người dùng muốn trải nghiệm mạng 5G. Còn nhà mạng Vodafone ở châu Âu thì tính cước bằng các gói 5G không giới hạn dung lượng, nhưng chia theo tốc độ tối đa. Điểm thứ tư: Thời lượng pin giảm: Một con chip mạng 5G chạy nhanh hơn, vận chuyển nhiều dữ liệu hơn chip 4G LTE, tất nhiên sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Tất cả các mẫu điện thoại tham gia thử nghiệm mạng 5G: Moto Z3, Galaxy S10 5G, LG V50 đều cho kết quả pin sụt nhanh hơn khá nhiều, so với việc sử dụng hạ tầng mạng 4G LTE. Nếu tần suất sử dụng tương đương nhau, rất có thể người dùng smartphone 5G sẽ phải thay pin hoặc thậm chí thay cả máy sớm hơn so với người dùng máy 4G LTE. Điểm thứ năm: Bị quá tải nhiệt: Một chiếc máy với chip mạng khỏe hơn, bộ nhớ làm việc nhiều hơn, pin hoạt động nhiều hơn, tất nhiên sẽ tỏa ra nhiều nhiệt lượng. Thử nghiệm cho thấy, các smartphone sử dụng mạng 5G liên tục trong thời gian dài sẽ có nhiều nguy cơ bị quá tải nhiệt. Lúc này, thiết bị phải tự động chuyển sang hạ tầng mạng 4G LTE để giảm nhiệt. Chúng ta đều biết, máy nóng cũng đồng nghĩa với việc hại linh kiện và khiến hệ thống chạy chậm hơn bình thường. Tất nhiên, đây chỉ đang là giai đoạn thử nghiệm 5G của giới công nghệ, trước khi đưa vào khai thác đại trà. Ngoài 5 điều trên, sẽ còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Nhưng chắc chắn nhân loại sẽ không lùi bước tiến lên 5G, hay thậm chí là 6G trong tương lai. Video Toàn cảnh thế giới: mạng 5G sẽ làm thay đổi thế giới như thế nào - Nguồn: VTV

