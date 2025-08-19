Gỡ vướng mặt bằng, Đồng Nai quyết tâm đẩy nhanh dự án tái định cư cao tốc

Chiều 18/8, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã làm việc với các sở, ngành và UBND phường Phước Tân để rà soát tiến độ dự án khu tái định cư rộng hơn 49ha. Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, cung cấp hơn 1.000 lô đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. (Ảnh: K.Thiết)

Tại buổi làm việc, ông Mai Phong Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, cho biết công tác kiểm đếm đã đạt 97% (414/434 thửa đất). Trong đó, có 118 thửa đã xác định nguồn gốc đất, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2025.

Nhưng hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, phường Phước Tân đang thiếu nhân sự có chuyên môn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, vẫn còn vướng mắc về quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của phường đã thành lập nhưng chưa có thành viên có chứng chỉ chuyên môn, đơn giá bồi thường một số loại cây trồng chưa có đơn giá bồi thường.

Trước thực trạng này, ông Hồ Văn Hà yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết. Cụ thể:

Tăng cường nhân sự: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai phải cử một phó giám đốc trực tiếp theo dõi và tăng cường 4 nhân sự cho phường Phước Tân.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai phải cử một phó giám đốc trực tiếp theo dõi và tăng cường 4 nhân sự cho phường Phước Tân. Hoàn thiện chính sách: Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành đơn giá bồi thường cây trồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành đơn giá bồi thường cây trồng. Đẩy nhanh tiến độ: UBND phường Phước Tân phải lập "đường găng" chi tiết tiến độ thực hiện và vận động người dân bàn giao mặt bằng.

UBND phường Phước Tân phải lập "đường găng" chi tiết tiến độ thực hiện và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Đào tạo nhân lực: Trong tháng 8, các đơn vị liên quan phải mở lớp đào tạo chứng chỉ thẩm định giá cho cán bộ địa phương.

Việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc này được xem là nhiệm vụ cấp bách, không chỉ để đảm bảo tiến độ cho dự án tái định cư mà còn để đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.