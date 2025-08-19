Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Gỡ vướng mặt bằng, Đồng Nai quyết tâm đẩy nhanh dự án tái định cư cao tốc

Trước tình trạng chậm tiến độ, lãnh đạo Đồng Nai yêu cầu siết chặt kỷ luật, tăng cường nhân sự để đẩy nhanh dự án khu tái định cư 1.100 tỷ đồng phục vụ cao tốc.

Lâm Vũ

Chiều 18/8, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã làm việc với các sở, ngành và UBND phường Phước Tân để rà soát tiến độ dự án khu tái định cư rộng hơn 49ha. Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, cung cấp hơn 1.000 lô đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

22.jpg
Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. (Ảnh: K.Thiết)

Tại buổi làm việc, ông Mai Phong Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, cho biết công tác kiểm đếm đã đạt 97% (414/434 thửa đất). Trong đó, có 118 thửa đã xác định nguồn gốc đất, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2025.

Nhưng hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, phường Phước Tân đang thiếu nhân sự có chuyên môn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, vẫn còn vướng mắc về quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của phường đã thành lập nhưng chưa có thành viên có chứng chỉ chuyên môn, đơn giá bồi thường một số loại cây trồng chưa có đơn giá bồi thường.

Trước thực trạng này, ông Hồ Văn Hà yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết. Cụ thể:

  • Tăng cường nhân sự: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai phải cử một phó giám đốc trực tiếp theo dõi và tăng cường 4 nhân sự cho phường Phước Tân.
  • Hoàn thiện chính sách: Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành đơn giá bồi thường cây trồng.
  • Đẩy nhanh tiến độ: UBND phường Phước Tân phải lập "đường găng" chi tiết tiến độ thực hiện và vận động người dân bàn giao mặt bằng.
  • Đào tạo nhân lực: Trong tháng 8, các đơn vị liên quan phải mở lớp đào tạo chứng chỉ thẩm định giá cho cán bộ địa phương.

Việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc này được xem là nhiệm vụ cấp bách, không chỉ để đảm bảo tiến độ cho dự án tái định cư mà còn để đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

#dự án tái định cư cao tốc Đồng Nai #giải phóng mặt bằng Đồng Nai #đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc #khu tái định cư Đồng Nai #quyết tâm phát triển hạ tầng Đồng Nai #đầu tư dự án cao tốc Đồng Nai

Bài liên quan

Tin 24/7

Đồng Nai: Đầu tư giáo dục vùng biên, rà soát cơ sở vật chất trường học

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác định đầu tư cho giáo dục vùng biên là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đang rà soát cơ sở vật chất các trường học, dự kiến cần 400 tỷ đồng.

Sáng 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 8 xã biên giới của tỉnh để thảo luận về công tác đầu tư cho giáo dục.

77.jpgPhó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Túc
Xem chi tiết

Tin 24/7

TP Cần Thơ có chính sách mới thu hút công chức về cơ sở

Nhằm tăng cường cán bộ cho cơ sở, Cần Thơ đã ban hành chính sách mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm trợ cấp một lần 10 tháng lương cơ sở cho người tham gia.

Ngày 14/8, Sở Nội vụ TP Cần Thơ có công văn 839/SNV-CCVC gửi cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP về việc cử công chức, viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở.

33.jpg
Công chức, viên chức TP Cần Thơ công tác ở cơ sở 3 năm được nhận trợ cấp 10 tháng lương (Ảnh tư liệu)
Xem chi tiết

Tin 24/7

CSGT Đồng Nai bắt giữ xe tải chở hơn 2 tấn da heo thối

Rạng sáng ngày 13/8, lực lượng CSGT Suối Tre, Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ một xe tải chở hơn 2,1 tấn da heo đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.

CSGT Đồng Nai bắt giữ xe tải chở hơn 2 tấn da heo thối
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Các công trình hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dũng Minh

Đưa nhanh vốn vào nền kinh tế

Hàng loạt dự án sẽ được khởi công, vốn đầu tư công cũng đang được thúc đẩy. Khi vốn đầu tư được đưa nhanh vào nền kinh tế, tăng trưởng sẽ cao hơn.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Các công trình hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dũng Minh

Đưa nhanh vốn vào nền kinh tế

Hàng loạt dự án sẽ được khởi công, vốn đầu tư công cũng đang được thúc đẩy. Khi vốn đầu tư được đưa nhanh vào nền kinh tế, tăng trưởng sẽ cao hơn.

Nhà tái định cư bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng

Nhà ở thiếu, nhà bỏ hoang nhiều: Gỡ rối thế nào cho hợp lý?

Tại Hà Nội và TP HCM, hàng chục nghìn căn hộ tái định cư và biệt thự liền kề bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho bảo trì, bảo dưỡng. Các chuyên gia cho rằng, cần sớm có giải pháp chuyển đổi và tận dụng quỹ nhà bỏ trống để phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là của người thu nhập thấp.

Dự án Aqua City rộng 1.000 ha tại Đồng Nai.

M&A dự án tăng nhiệt

Hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) dự án bất động sản thời gian gần đây bắt đầu sôi động trở lại.