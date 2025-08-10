Gỡ "nút thắt" đầu tư công, Đồng Nai lập tổ công tác đặc biệt

Trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, Đồng Nai đã lập 2 tổ công tác, phân công nhiệm vụ tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng

Ngày 8/8/2025, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà ký Quyết định số 701/QĐ-UBND quyết định thành lập 2 tổ công tác số 1 và số 2 với nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án đầu tư công năm 2025.

Dự án Nâng cấp đường tỉnh 25B gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. (Ảnh tư liệu)

Theo quyết định, hai tổ công tác được phân công nhiệm vụ rõ ràng theo khu vực:

Tổ công tác số 1, do ông Diệp Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng và Tổ phó là Phó Giám đốc Sở Xây dựng.Tổ công tác số 1 sẽ phụ trách giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước cũ.

Tổ công tác số 2, do ông Ngô Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Tổ trưởng và Tổ phó là ông Mai Phong Phú, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất. Tổ công tác số 2 sẽ phụ trách giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũ.

Thành viên của cả hai tổ công tác bao gồm đại diện từ các sở, ngành liên quan, các ban quản lý dự án và chủ tịch UBND các xã, phường nơi có dự án đi qua. Các tổ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất cho Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp kịp thời để sớm bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để hỗ trợ đơn vị liên quan đẩy nhanh thực hiện thủ tục pháp lý, tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề có liên quan để sớm thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ...

Việc thành lập các tổ công tác này được xem là giải pháp quyết liệt để tháo gỡ "nút thắt" giải phóng mặt bằng, nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2025 chỉ đạt hơn 23% so với kế hoạch, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.