Vướng lùm xùm, Á hậu Phương Nhi có tiến xa ở Miss International 2023?

Á hậu Phương Nhi đang ở Nhật Bản dự thi Miss International 2023 - Hoa hậu Quốc tế 2023. Đáng chú ý, mới đây, trong một livestream, Phương Nhi giới thiệu đại diện Campuchia: “She is Miss Cambodia, not Campuchia" (Tạm dịch: Cô ấy là Hoa hậu Cambodia, không phải Campuchia). Nhanh chóng, đại diện Campuchia giải thích rằng cô đến từ Campuchia. Cambodia là tên phiên âm tiếng Anh của Campuchia. Ảnh: Tiền Phong. Nhiều khán giả tỏ ra thất vọng vì cho rằng Phương Nhi sai kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, fan của Phương Nhi bênh vực nàng hậu, cho rằng Phương Nhi có thể chỉ muốn khán giả gọi đúng tên tiếng Anh của đại diện Campuchia là Cambodia để bạn cùng phòng hiểu được. Ảnh: FBNV. Ít ngày trước, Phương Nhi bị soi không tước tác với ống kính quốc tế. Trong một livestream, người đẹp phân trần: “Tôi không né camera. Hôm đó tôi không biết mình phải giao lưu nên không giao lưu. Tôi luôn cố gắng giao tiếp nhiều nhất có thể. Nhưng nếu mọi người góp ý, tôi sẽ để ý hơn". Ảnh: FBNV. Ngoài ra, gần đây, khi Phương Nhi livestream, một cư dân mạng để lại bình luận: “Không có một cái bằng nào giá trị để thêm vào profile". Nàng hậu đáp trả: “Câu này đánh giá thấp giá trị mà người khác mang lại, nên không nên được để ý. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Tạm biệt và không hẹn gặp lại”. Nhiều fan cho rằng antifan kém duyên, một số lại khuyên Phương Nhi không nên đôi co với antifan vào thời điểm thi đấu. Ảnh: FBNV. Giữa loạt ồn ào, Phương Nhi khoe loạt ảnh tươi tắn ở Hoa hậu Quốc tế 2023. Có vẻ như lùm xùm không ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của nàng hậu. Ảnh: FBNV. Trước khi nhập cuộc, Phương Nhi được nhiều khán giả ủng hộ bởi cô sở hữu gương mặt khả ái cùng vóc dáng thon gọn với chiều cao 1m70 và số đo 3 vòng 80-57-88 cm. Ảnh: FBNV. Người đẹp liên tục được chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology đánh giá cao. Cụ thể, trong bảng dự đoán hồi tháng 9, Missosology xếp Phương Nhi thứ 3. Đến bảng dự đoán đầu tháng 10, Missosology xếp đại diện Việt Nam thứ 9. Ảnh: Missosology. Sau khi các thí sinh nhập cuộc, Missosology dành lời khen tặng cho nhan sắc của Phương Nhi. Cụ thể, chuyên trang này cho biết, Phương Nhi là một trong những thí sinh nổi bật. Ảnh: Missosology. “Vẻ đẹp hoàn hảo có thể giúp Phương Nhi tiến xa ở cuộc thi”, Missosology viết. Ảnh: FBNV. Xem video: "Á hậu Phương Nhi khoe đường cong quyến rũ “đốn tim” netizen"

