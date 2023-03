Vòng 1 trồi sụt thất thường của Hoa hậu Thanh Thủy

Trong bộ ảnh mới nhất khi làm mẫu cho một nhà thiết kế thời trang, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng thăng hạng. Tuy nhiên Hoa hậu Việt Nam 2022 lại khiến nhiều cư dân mạng nghi ngờ cô đã "dao kéo" vì vòng 1 nảy nở hơn hẳn so với cách đây ba tháng khi cô tham gia cuộc thi sắc đẹp. Nhiều người còn lấy ảnh trước đó Thanh Thủy mặc bikini trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và hình ảnh hiện tại để chứng minh cô đã nâng ngực.Vòng 1 của Thanh Thủy trong bộ hình mới nhất cực kỳ gợi cảm và nó khiến vóc dáng của người đẹp sinh năm 2002 thêm phần sexy. Tuy nhiên, có người lại cho rằng, vòng 1 của Thanh Thủy không phải do "dao kéo" mà có mà do góc chụp và trang phục cô mặc. Ví dụ như cùng một bộ bikini cô mặc trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, hai góc chụp khác nhau sẽ cho hình ảnh khác xa về vòng 1. Khi Thanh Thủy chọn cho mình những trang phục như thế này, vòng 1 của cô cũng khá khiêm tốn. Với góc chụp này, Thu Thủy như người "hai lưng". Chiếc váy vàng Thanh Thủy mặc trong một sự kiện sau khi đăng quang hoa hậu không lâu cũng không giúp cô tôn lên vẻ đẹp của đôi gò bồng đảo. Thế nhưng Thanh Thủy lại hoàn toàn khác khi mặc chiếc váy cúp ngực khoe đôi gò bồng đảo căng tràn trong một sự kiện trước đó không lâu. Người đẹp 21 tuổi lại khiến cộng đồng mạng khen chê vẻ ngoài khi chọn trang phục không tôn dáng như thế này khi đi dự một sự kiện. Xem video: "Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 trong chung kết". Nguồn BTC

