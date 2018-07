Vợ ca sĩ Phạm Anh Khoa xuất hiện xinh tươi sau scandal chồng bị tố gạ tình

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh hai mẹ con trông cực kỳ đáng yêu và xinh tươi với dòng chú thích: "This boy is six! Love him so so much!!!".







Ngay lập tức, nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng sinh nhật con trai của. Không ít fan cũng bày tỏ sự bất ngờ khi thấy vợ nam ca sĩ đã lấy lại được sự vui vẻ, mạnh mẽ.

Facebooker Tr.Ng.Q Anh bình luận: “Chị Mây hôm nay xinh quá. Bé cũng đáng yêu nữa”; Facebooker Đg.C.T thì viết: “Ảnh nhìn lạ quá chị Mây”.

Dường như vợ của ca sĩ Phạm Anh Khoa đã mạnh mẽ, tự tin hơn trước thay vì vẻ ngoài ủ dột khi ông xã vướng scandal.







Cách đây gần một tháng, trên trang cá nhân của diễn viên Thân Thuý Hà, nữ diễn viên đã chia sẻ bức ảnh của 3 người bạn thân. Đó là vợ nam ca sĩ Phạm Anh Khoa, Tăng Thanh Hà và Thân Thuý Hà. Dù đứng cạnh hai cô bạn thân cực kỳ vui vẻ nhưng lúc đó vợ nam ca sĩ trông vẫn rất buồn. Khuôn mặt hiện rõ sự tâm trạng khiến nhiều fan dễ dàng nhận ra.

Trước đó, nam ca sĩ Phạm Anh Khoa bị những đồng nghiệp nữ là Phạm Lịch, M.P...tố cáo quấy rối tình dục. Tuy nhiên, nam ca sĩ không lên tiếng nói về sự việc ngay từ đầu. Sau đó, Anh Khoa có mặt trong buổi giao lưu với tổ chức CSAGA về chủ đề quấy rối tình dục. Tại đây, nam ca sĩ nói lời xin lỗi những người mà anh từng khiến họ tổn thương nhưng không nhắc tên cụ thể các nạn nhân cũng như không thừa nhận hành vi quấy rối tình dục của mình.

Điều khiến mọi người quan tâm không kém là việc Phạm Anh Khoa trả lời về môi trường làm việc trong giới showbiz. Nam ca sĩ mô tả công việc của nghệ sĩ rất đặc thù như làm việc khuya, những đụng chạm trong hậu trường như vỗ mông nhau "là chuyện bình thường, không ai bận tâm, như một cách chào hỏi".







Phát ngôn này của Phạm Anh Khoa đã vấp phải những lời chỉ trích từ rất nhiều đồng nghiệp cũng như dư luận. Trước những làn sóng phản đối phát ngôn của Phạm Anh Khoa, nhiều chương trình hoạt động nghệ thuật cũng như một số nhãn hàng có động thái hủy hợp đồng quảng cáo với nam ca sĩ. Đặc biệt là đêm nhạc Rock’n’Share 2018, Ban tổ chức đã quyết định cắt tiết mục của Phạm Anh Khoa bởi làn sóng phản ứng mạnh mẽ của dư luận.

Ngoài ra, toàn bộ hình ảnh ca sĩ Phạm Anh Khoa trên trang Facebook và Website của UNFPA Vietnam - Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã bị gỡ bỏ. Ban tổ chức chương trình "Trời sinh một cặp" cũng cắt bỏ toàn bộ phần ghi hình của Phạm Anh Khoa tại gameshow này.

Trước những sự việc liên tiếp xảy đến với mình, ngày 15.5, Phạm Anh Khoa đã chính thức gặp gỡ báo chí và đưa ra lời xin lỗi toàn thể showbiz và không dám mong sự tha thứ. Nam ca sĩ nghẹn ngào nói lời xin lỗi tới các nạn nhân từng tố cáo bị anh quấy rối tình dục như Phạm Lịch, M.P... và các chương trình, tổ chức, nhãn hàng anh từng hợp tác.

Phạm Anh Khoa cũng gửi lời xin lỗi đến con gái. Nam ca sĩ mong mỏi được gặp lại con để nói lời xin lỗi với cô bé đã chịu nhiều tổn thất tinh thần vì cha. Cuối cùng, Phạm Anh Khoa gửi lời xin lỗi tới vợ vì những sự cố đáng tiếc mình gây nên.