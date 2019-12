Trực tiếp chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019: Chờ Thúy Vân tỏa sáng!

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 diễn ra vào tối ngày 7/12 tại Nha Trang. Đêm thi sẽ không có phần thi áo dài. Ban tổ chức sẽ lấy kết quả đêm bán kết để trao danh hiệu Người đẹp áo dài.



Ban giám khảo đêm chung kết gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Robert Power, Tiến sĩ – bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh, Nhiếp ảnh gia Sameul Hoàng, Nhà thiết kế Công Trí, Hoa hậu Hương Giang, Thanh Hằng, sêu mẫu Vũ Thu Phương.

Trấn Thành và Á hậu Hoàng Oanh là hai MC chính dẫn dắt chương trình. Á hậu Mâu Thủy giữ vai trò MC hậu trường, tương tác, kết nối cùng thí sinh và khán giả. Thu Minh, Trọng Hiếu là ca sĩ tham gia trình diễn.

Sân khấu đêm chung kết. Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 lọt vào chung kết.

Trước chung kết, Thúy Vân liên tục thắng giải phụ. Cụ thể, cô giành chiến thắng 3 giải gồm "Best Interview", "Best Social Media" và "Best English Skill". Người hâm mộ chờ đợi Thúy Vân sẽ tiếp tục tỏa sáng trong đêm thi cuối cùng.

Thúy Vân là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Ngoài Thúy Vân, không ít thí sinh cũng được cho là có khả năng đăng quang như: Lê Hoàng Phương, Lê Thu Trang, Nguyễn Trần Khánh Vân, Đào Thị Hà, Hương Ly.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 dự kiến lên sóng vào lúc 20h tối nay (ngày 7/12) trên kênh VTV1.