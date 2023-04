Thùy Anh đi chơi cùng Huyền Lizzie, Đình Tú sau “Đừng nói khi yêu“

Sau 4 tháng vất vả quay phim tại Hà Nội, Thùy Anh cho phép mình nghỉ “xả hơi” ít ngày trước khi trở lại Sài Gòn để tiếp tục theo đuổi những dự án nghệ thuật. Mỹ nhân mới của “vũ trụ VFC” vừa có chuyến đi chơi ngoại thành cùng đạo diễn Bùi Tiến Huy, các bạn diễn phim "Đừng nói khi yêu" như Đình Tú, Thái Dũng. Huyền Lizzie cũng góp mặt trong buổi dã ngoại vì chơi chung nhóm diễn viên, cũng như có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn. Dàn nghệ sĩ đã có 2 ngày 1 đêm tận hưởng không khí trong lành, cùng nhau ăn uống vui vẻ. Thuỳ Anh cho biết, chuyến đi chơi ngắn ngủi nhưng lại giúp cô tĩnh tâm để thoát ra khỏi vai cô thợ bánh Ly. “Dù phim đã kết thúc được một tuần nhưng tôi vẫn có cảm giác bứt rứt, rất nhớ Ly, nhớ cả người yêu Ly (cười). Có lẽ 4 tháng sống với nhân vật, cùng khóc, cùng cười và trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, một phần con người tôi đã trở thành Ly. Những ngày này, trên nhiều diễn đàn phim ảnh vẫn bàn tán về cái kết tiếc nuối của phim, thậm chí mong đạo diễn làm thêm phần 2 nên càng khiến tôi chưa nỡ quên Ly. Chắc là phải mất thêm một thời gian nữa, tôi mới hoàn toàn trở lại là một cô gái tên Thuỳ Anh”, nữ diễn viên chia sẻ. Khi được hỏi có nuối tiếc về cảnh quay nào trong tác phẩm của đạo diễn Bùi Tiến Huy, Thuỳ Anh khẳng định, cô đã dành trọn cảm xúc cho nhân vật và thể hiện những gì tốt nhất trong khả năng của mình ở thời điểm đó. Vì thế, cô không bao giờ nuối tiếc mà coi vai diễn là một trải nghiệm để học cách trưởng thành, hoàn thiện kỹ năng diễn xuất. Cách đây 5 năm, Thùy Anh từng gây ấn tượng với vai phản diện trong "Cả một đời ân oán", "Tình yêu và tham vọng" và qua vai nữ chính Ly của "Đừng nói khi yêu", cô có cơ hội chứng tỏ khả năng biến hoá trong nhiều dạng vai. Nếu có cơ hội hợp tác với VFC trong tương lai, cô mong được đóng vai người phụ nữ trưởng thành, có trái tim tổn thương nhưng tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Theo nữ diễn viên, đây là mẫu nhân vật có nội tâm phong phú và thú vị để cô thử thách bản thân. Bén duyên với phim ảnh từ năm 14 tuổi qua "Bộ tứ 10A8" nhưng con đường nghệ thuật của Thuỳ Anh khá "lận đận" bởi cô có những quãng "nghỉ" giữa chừng để tập trung vào việc học tập. Năm 18 tuổi, cô gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn và nhận không ít giải thưởng nhờ vai chính trong phim điện ảnh "Đập cánh giữa không trung" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. 4 năm tiếp theo, cô lại tạm xa đam mê để hoàn thành tấm bằng cử nhân Đại học Ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định Nam tiến và bắt đầu từ "con số 0" ở vùng đất mới với 3 dự án điện ảnh. “Nhìn lại hành trình 14 năm qua, tôi thấy mình khá may mắn bởi có nhiều cơ hội tham gia cả phim truyền hình lẫn điện ảnh và đã có dấu ấn để lại với công chúng. Thế nhưng chặng đường phía trước của tôi còn rất dài, bản thân tôi vẫn khát khao nhiều hoài bão về nghề”, cô tâm sự. Sống và làm việc tại TP HCM, Thuỳ Anh không cho phép bản thân được nghỉ ngơi khi liên tiếp thử sức ở nhiều lĩnh vực như làm MC show "Nhảy đi ngại chi", sẵn sàng lăn xả ở show thực tế "Sao nhập ngũ", "The Champion", "Cuộc đua kỳ thú"... Người đẹp cho rằng, cô còn trẻ, lại chưa lập gia đình nên không ngại "xông pha". Nhiều lúc nhìn thấy những vệt sẹo trên cơ thể - do bị thương khi tham gia các đợt show thực tế - cô lại thấy trân trọng và cảm thấy tự hào về bản thân. “Nó như nhắc nhở tôi rằng, đừng bao giờ bỏ cuộc trước bất cứ chông gai nào. Ai cũng chỉ sống một lần nên hãy sống sao cho xứng đáng chứ đừng chỉ tồn tại”. Hiện tại, Thuỳ Anh đã trở về Sài Gòn để bắt tay thực hiện một số dự án nghệ thuật mới. Trước khi lên máy bay, cô tranh thủ dành thời gian cho gia đình, gặp gỡ bạn bè cũ và giao lưu với người hâm mộ. Xem trailer phim: "Đừng nói khi yêu". Nguồn VFC

Sau 4 tháng vất vả quay phim tại Hà Nội, Thùy Anh cho phép mình nghỉ “xả hơi” ít ngày trước khi trở lại Sài Gòn để tiếp tục theo đuổi những dự án nghệ thuật. Mỹ nhân mới của “vũ trụ VFC” vừa có chuyến đi chơi ngoại thành cùng đạo diễn Bùi Tiến Huy, các bạn diễn phim "Đừng nói khi yêu" như Đình Tú, Thái Dũng. Huyền Lizzie cũng góp mặt trong buổi dã ngoại vì chơi chung nhóm diễn viên, cũng như có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn. Dàn nghệ sĩ đã có 2 ngày 1 đêm tận hưởng không khí trong lành, cùng nhau ăn uống vui vẻ. Thuỳ Anh cho biết, chuyến đi chơi ngắn ngủi nhưng lại giúp cô tĩnh tâm để thoát ra khỏi vai cô thợ bánh Ly. “Dù phim đã kết thúc được một tuần nhưng tôi vẫn có cảm giác bứt rứt, rất nhớ Ly, nhớ cả người yêu Ly (cười). Có lẽ 4 tháng sống với nhân vật, cùng khóc, cùng cười và trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, một phần con người tôi đã trở thành Ly. Những ngày này, trên nhiều diễn đàn phim ảnh vẫn bàn tán về cái kết tiếc nuối của phim, thậm chí mong đạo diễn làm thêm phần 2 nên càng khiến tôi chưa nỡ quên Ly. Chắc là phải mất thêm một thời gian nữa, tôi mới hoàn toàn trở lại là một cô gái tên Thuỳ Anh”, nữ diễn viên chia sẻ. Khi được hỏi có nuối tiếc về cảnh quay nào trong tác phẩm của đạo diễn Bùi Tiến Huy, Thuỳ Anh khẳng định, cô đã dành trọn cảm xúc cho nhân vật và thể hiện những gì tốt nhất trong khả năng của mình ở thời điểm đó. Vì thế, cô không bao giờ nuối tiếc mà coi vai diễn là một trải nghiệm để học cách trưởng thành, hoàn thiện kỹ năng diễn xuất. Cách đây 5 năm, Thùy Anh từng gây ấn tượng với vai phản diện trong "Cả một đời ân oán", "Tình yêu và tham vọng" và qua vai nữ chính Ly của "Đừng nói khi yêu", cô có cơ hội chứng tỏ khả năng biến hoá trong nhiều dạng vai. Nếu có cơ hội hợp tác với VFC trong tương lai, cô mong được đóng vai người phụ nữ trưởng thành, có trái tim tổn thương nhưng tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Theo nữ diễn viên, đây là mẫu nhân vật có nội tâm phong phú và thú vị để cô thử thách bản thân. Bén duyên với phim ảnh từ năm 14 tuổi qua "Bộ tứ 10A8" nhưng con đường nghệ thuật của Thuỳ Anh khá "lận đận" bởi cô có những quãng "nghỉ" giữa chừng để tập trung vào việc học tập. Năm 18 tuổi, cô gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn và nhận không ít giải thưởng nhờ vai chính trong phim điện ảnh "Đập cánh giữa không trung" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. 4 năm tiếp theo, cô lại tạm xa đam mê để hoàn thành tấm bằng cử nhân Đại học Ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định Nam tiến và bắt đầu từ "con số 0" ở vùng đất mới với 3 dự án điện ảnh. “Nhìn lại hành trình 14 năm qua, tôi thấy mình khá may mắn bởi có nhiều cơ hội tham gia cả phim truyền hình lẫn điện ảnh và đã có dấu ấn để lại với công chúng. Thế nhưng chặng đường phía trước của tôi còn rất dài, bản thân tôi vẫn khát khao nhiều hoài bão về nghề”, cô tâm sự. Sống và làm việc tại TP HCM, Thuỳ Anh không cho phép bản thân được nghỉ ngơi khi liên tiếp thử sức ở nhiều lĩnh vực như làm MC show "Nhảy đi ngại chi", sẵn sàng lăn xả ở show thực tế "Sao nhập ngũ", "The Champion", "Cuộc đua kỳ thú"... Người đẹp cho rằng, cô còn trẻ, lại chưa lập gia đình nên không ngại "xông pha". Nhiều lúc nhìn thấy những vệt sẹo trên cơ thể - do bị thương khi tham gia các đợt show thực tế - cô lại thấy trân trọng và cảm thấy tự hào về bản thân. “Nó như nhắc nhở tôi rằng, đừng bao giờ bỏ cuộc trước bất cứ chông gai nào. Ai cũng chỉ sống một lần nên hãy sống sao cho xứng đáng chứ đừng chỉ tồn tại”. Hiện tại, Thuỳ Anh đã trở về Sài Gòn để bắt tay thực hiện một số dự án nghệ thuật mới. Trước khi lên máy bay, cô tranh thủ dành thời gian cho gia đình, gặp gỡ bạn bè cũ và giao lưu với người hâm mộ. Xem trailer phim: "Đừng nói khi yêu". Nguồn VFC