Thông tin hiếm hoi về bạn trai của Diệp Bảo Ngọc

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với An ninh thủ đô, Diệp Bảo Ngọc trải lòng về chuyện tình cảm. Cô cho biết, bản thân khá may mắn khi bạn trai tôn trọng mọi quyết định của cô, kể cả khi cô muốn tạm ngưng nghệ thuật. Diệp Bảo Ngọc chia sẻ, chính bạn trai là người thúc đẩy cô nhận lời đóng phim “Lật mặt 6”. “Ban đầu tôi ngại vì phải đi quay phim 5 tuần ở Đồng Tháp. Tôi phân vân bởi cảm thấy khó sắp xếp thời gian. Khi thấy tôi lưỡng lự, anh ấy khuyến khích tôi tham gia”, bà mẹ một con cho hay. Theo Vietnamnet năm 2022, thời điểm Diệp Bảo Ngọc ly hôn, cô và bạn trai chỉ là bạn bè. "Anh ấy biết tôi vừa ly hôn nhưng không hỏi, tôi cũng không kể lể gì. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên", cô kể. Diệp Bảo Ngọc khen người yêu ấm áp, bao dung và tử tế. “Anh ấy giỏi giang, biết quan tâm người khác. Cách anh ấy đối với tôi như người trong nhà, suy nghĩ cho tôi về tương lai, công việc, nuôi dạy con,... Lâu ngày, tôi ngưỡng mộ anh ấy", cô nói.Bạn trai Diệp Bảo Ngọc kinh doanh nên chia sẻ nhiều kinh nghiệm thương trường cho nữ diễn viên. Diệp Bảo Ngọc và người yêu thường đi du lịch riêng hoặc cùng gia đình nữ diễn viên. Mỗi cuối tuần, cô rủ bạn trai hoặc gia đình đạp xe xuyên rừng 20km, cắm trại và ngủ qua đêm bên biển. Trong cuộc phỏng vấn với VTC năm 2022, Diệp Bảo Ngọc cho biết, bạn trai rất yêu thương con trai cô và bé cũng vậy. Nữ diễn viên từng bày tỏ, chuyện tình cảm tốt đẹp nên cô không có nhu cầu thử lòng bạn trai. Diệp Bảo Ngọc cho rằng ai cũng cần có sự tự do, bạn bè và không gian riêng nên bạn trai đi đâu làm gì cô không nhắn tin nhiều. “Nhưng nếu có vấn đề gì, tôi sẽ trao đổi trực tiếp với bạn trai”, cô trải lòng trên Thể thao văn hóa. Xem video: "Diệp Bảo Ngọc thả cá phóng sinh". Nguồn FB Diệp Bảo Ngọc

