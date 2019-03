Thân Thúy Hà lần đầu tái xuất rạng rỡ sau gần 2 tháng sinh con

Chiều 14/3, cựu siêu mẫu Xuân Lan tổ chức buổi họp báo ra mắt thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da do cô sáng lập. Diễn viên Thân Thúy Hà lần đầu xuất hiện sau khi sinh con gái đầu lòng vào đúng dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Sau gần hai tháng sinh nở, người đẹp đang dần lấy lại vóc dáng cùng nhan sắc rạng rỡ. Hiện cô đưa con gái về Việt Nam chăm sóc và bắt đầu trở lại một số công việc phù hợp. Diễn viên Thân Thúy Hà ra về ngay khi sự kiện kết thúc để cho con bú. Cô sinh năm 1978, là một trong những người mẫu nổi tiếng trên sàn catwalk Việt, cùng thời với Thanh Hằng, Xuân Lan... Sau khi từ bỏ nghề mẫu, cô chuyển sang đóng phim truyền hình. Thân Thúy Hà và Ngô Thanh Vân (áo trắng) cười to khi Xuân Lan nói vui: "Ai dùng mỹ phẩm của tôi sẽ sớm đẹp ra và lấy chồng. Tuy nhiên, riêng với Ngô Thanh Vân thì chưa chắc vì chị dữ quá, suốt ngày cầm cục gạch đòi đánh người ta". Xuân Lan muốn nhắc đến hoạt động quảng bá phim Hai Phượng của Ngô Thanh Vân thời gian qua. "Đả nữ" thường bất ngờ xông vào các rạp chiếu, vừa đi vừa hỏi: "Con tao đâu?" giống tình tiết trên phim. Các nghệ sĩ đến mừng Xuân Lan. Cô thân thiết với Ninh Dương Lan Ngọc (trái) sau khi đóng chung phim Mối tình đầu của tôi. Diễn viên Gái già lắm chiêu 2 Lê Xuân Tiền mặc thanh lịch với tông trắng, đen. Á hậu Hoàng Thùy là học trò của Xuân Lan tại cuộc thi VietNam’s Next Top Model 2011. Cô dành thời gian đến chúc mừng cô giáo có bước ngoặt mới trong sự nghiệp. MC Huyền Ny chuộng phong cách gợi cảm mỗi khi xuất hiện. Trương Quỳnh Anh hào hứng tìm hiểu các sản phẩm chăm sóc làn da ở độ tuổi 30.

