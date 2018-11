Sỹ Tự trăn trở về nghề diễn được nhiều đồng nghiệp ủng hộ

Sỹ Tự, Sỹ Do - hai cái tên từ thuở bé ấn tượng với bạn bè, thầy cô và sau này cũng mang đến nhiều mối liên kết chặt chẽ của 2 anh em song sinh đều học nghệ thuật.

Hai anh em diễn viên, đạo diễn Sỹ Tự, Sỹ Do sinh năm 1978.

“Nhớ thời thanh niên, tôi hẹn một cô gái đang tìm hiểu đi chơi Trung thu. Để tránh ngại ngùng, tôi rủ thêm em trai đi cùng. Khi hai anh em đến chỗ hẹn, cô gái kia chẳng hỏi gì cả mà tự tin ngồi luôn lên yên sau của xe Sỹ Do. Tôi buồn cười quá mà chẳng biết nói gì lúc ấy.

Không chỉ có ngoại hình mà cả giọng nói của chúng tôi cũng rất giống nhau. Hồi đó mọi người đa số dùng điện thoại bàn. Có hôm Do hẹn gặp bạn gái (em dâu bây giờ) nhưng đến muộn. Cô gái gọi đến nhà và tôi nghe máy. Cô ấy tỏ vẻ khó chịu vì Do tới giờ này còn chưa đến chỗ hẹn. Dù tôi và Do sau đó đều giải thích rất nhiều nhưng “không tin là không tin”.

Khi lớn lên, Do thể hiện tài năng trong nhiều lĩnh vực, thế nhưng về mặt đời sống, cậu ấy có phần luộm thuộm và đơn giản hơn tôi. Từ chiếc áo khoác hay cái quần túi hộp, hễ thấy tôi mặc đẹp là Do “áp dụng” luôn phong cách cho mình, không để ý thời tôi diện nó khác với lúc cậu ấy phát hiện rằng nó đẹp.

Có lúc, tôi mắng đùa: Thôi đừng làm xe ôm nữa, cứ mãi như thế thì cô nào dám yêu. Ấy thế mà sau đó Do lại lấy vợ trước tôi và giờ đã hai con rồi. Cũng may nhờ em trai mà tôi bớt áp lực hơn, không bị mẹ chú ý quá nhiều hay thúc giục nữa.

Cho đến bây giờ khi ở chung nhà, nhiều người cứ hỏi liệu em dâu có nhầm lẫn hai anh em. Nhầm sao được khi Do bây giờ đã to béo hơn tôi cả chục ký lô. Hơn nữa là người đầu gối tay ấp với cậu ấy hàng ngày, cô ấy thừa đủ tinh tế để nhận ra đâu là chồng mình chứ?! (cười lớn).

Trong nghề, Sỹ Tự luôn mang đến cơ hội đóng phim cho em trai, dù bản thân được giới chuyên môn nhận định diễn xuất tinh tế hơn. Tuy nhiên, là anh em song sinh, Tự và Do có thể hỗ trợ nhau rất nhiều trong công việc. Khi Sỹ Tự nhận được nhiều lời mời đóng phim mà kẹt lịch, Do có thể thay thế.

"Mới đây có đoàn phim thiếu người nên gọi tôi 'cấp cứu'. Đen là khi ấy tôi cũng đang dở việc nên không thể diễn được. Tôi 'cử' Do đi và dặn dò rất kỹ chị sản xuất rằng: Em tôi được học diễn xuất 7 năm, chỉ kém tôi 2 năm thôi, nên anh chị cứ yên tâm nhé".

Ít người biết, trước khi tập trung cho nghệ thuật, Sỹ Tự từng có thời gian làm việc ở một công ty thiết kế ánh sáng nổi tiếng phía Bắc. Từ một chàng nhiếp ảnh, nhờ khiếu thẩm mỹ cùng sự chịu khó, Sỹ Tự đã thăng tiến nhanh chóng. Một thời gian sau, anh ra ngoài làm ăn rất thành công. Thế nhưng, đam mê nghệ thuật vẫn thôi thúc Sỹ Tự trở lại với màn ảnh.

Cho đến hiện tại, dù đồng lương eo hẹp nhưng chưa khi nào nam diễn viên cảm thấy hối hận khi chọn nghề diễn xuất. Chỉ duy nhất một điều khiến Sỹ Tự buồn lòng là “kho nhân tài” ở phía Bắc đang bị bỏ phí.

Trăn trở về nghề diễn của Sỹ Tự có lẽ cũng là suy nghĩ của nhiều nghệ sỹ được đào tạo chính quy.

Các bộ phim giờ vàng đều không dung đến nghệ sỹ được đào tạo chân chính và chuyên nghiệp. “Có khi anh xe ôm, bà bán quán nước cũng nhảy lên phim, đòi đóng cảnh chửi mắng đánh ghen…Tôi thấy buồn vì mai một lứa nghệ sỹ quý giá”.