Phương Oanh xóa ảnh công khai cùng Shark Bình, “có biến“?

Tối qua, trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng ảnh cùng lời tự chúc bản thân sinh nhật tuổi 33: "Trao yêu thương. Happy birthday to me… Tuổi 33 vật vã". Tuy nhiên, những người quan tâm theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên Hương vị tình thân bất ngờ phát hiện Phương Oanh đã xóa sạch loạt ảnh công khai tình tứ cùng shark Bình trong sự kiện ngày 21/9 vừa qua. Trước đó chỉ còn bài viết cô khoe những món ăn ngon tự nấu. Hình ảnh Phương Oanh - Shark Bình tình tứ tại một sự kiện do cô đăng tải từng thu hút lượt "like" khủng. Động thái này của Phương Oanh khiến dân tình không khỏi xôn xao, bàn tán. Không ít người bày tỏ thắc mắc liệu cặp đôi đang gặp trục trặc hay vì nhận quá nhiều sự chú ý giữa ồn ào nên nữ diễn viên để chế độ riêng tư để tránh phiền toái? Số khác lại phỏng đoán liệu có phải phía "chính thất" của tình mới Phương Oanh có động thái cứng rắn gì nên cô phải xóa ảnh? Giữa lúc ồn ào Phương Oanh chưa lên tiếng về động thái của mình. Trước khi Phương Oanh công khai đăng ảnh cùng tình mới, trên mạng liên tục rò rỉ ảnh, clip chứng minh cả hai đi ăn, đi chơi và du lịch cùng nhau. Ngay sau đó cả Phương Oanh và Shark Bình đều lên tiếng khẳng định họ đang hẹn hò với nhau. Trong khi đó, phía doanh nhân Đào Lan Hương khẳng định, chị và Shark Bình vẫn chưa ly hôn. Cuộc "khẩu chiến" trên mạng của bộ ba xung quanh chuyện tình cảm làm xôn xao dư luận. Phương Oanh cũng hứng chịu không ít sự chỉ trích. Xem video "Phương Oanh chia sẻ về phim Về nhà đi con". Nguồn Zing

