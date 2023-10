Phương Nhi gọi sai tên cuộc thi Miss International gây tranh cãi

Trong chung kết Miss International 2023 - Hoa hậu Quốc tế 2023, Á hậu Phương Nhi dừng chân ở top 15. Đáng chú ý, sau chung kết, trong một clip giao lưu khi tham gia cuộc thi, Phương Nhi 2 lần gọi Miss International thành Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa. Hiện tại, người đẹp chưa lên tiếng về sự cố này. Ảnh: Saostar. Trước đó, Phương Nhi bị chê sai kiến thức cơ bản. Cụ thể, trong một livestream, cô giới thiệu đại diện Campuchia: “She is Miss Cambodia, not Campuchia" (Tạm dịch: Cô ấy là Hoa hậu Cambodia, không phải Campuchia). Nhanh chóng, đại diện Campuchia giải thích rằng cô đến từ Campuchia. Cambodia là tên phiên âm tiếng Anh của Campuchia. Ảnh: FBNV. Sau đó, chia sẻ trên Tiền Phong, Phương Nhi cho biết: "Khi đó, tôi chỉ muốn các khán giả đang xem livestream sẽ gọi tên tiếng Anh của Miss Cambodia giống với tên sash để cô ấy hiểu rằng khán giả đang muốn giao lưu với mình". Ảnh: FBNV. Phương Nhi nhận lỗi. "Tôi xin được rút kinh nghiệm trong việc diễn đạt lời ăn tiếng nói và nhất là kỹ càng khi sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh", nàng hậu bày tỏ. Ảnh: FBNV. Khi thi Hoa hậu Quốc tế 2023, Phương Nhi bị soi không tương tác với ống kính quốc tế. Cô giải thích: “Tôi không né camera. Hôm đó tôi không biết mình phải giao lưu nên không giao lưu. Tôi luôn cố gắng giao tiếp nhiều nhất có thể. Nhưng nếu mọi người góp ý, tôi sẽ để ý hơn". Ảnh: FBNV. “Mang chuông đi đánh xứ người”, Phương Nhi bị một cư dân mạng chê “Không có một cái bằng nào giá trị để thêm vào profile". Nàng hậu không ngại đáp trả: “Câu này đánh giá thấp giá trị mà người khác mang lại, nên không nên được để ý. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Tạm biệt và không hẹn gặp lại”. Một số ý kiến cho rằng Phương Nhi không nên đôi co với antifan. Ảnh: FBNV. Sau chung kết, Phương Nhi trải lòng: “Trong quá trình tham gia cuộc thi, Phương Nhi đã có những thiếu sót nhưng Phương Nhi biết ơn vì đã luôn nhận được sự khích lệ, động viên và bao dung từ tất cả mọi người. Đó cũng là những kinh nghiệm lớn đối với Phương Nhi để mình ngày càng trở nên tốt hơn”. Ảnh: FBNV. Phương Nhi chưa trở về Việt Nam vì muốn dành thêm thời gian khám phá Nhật Bản. Ảnh: FBNV. Xem video: "Á hậu Phương Nhi khoe đường cong quyến rũ “đốn tim” netizen"

