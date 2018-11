“Ông trùm” Phan Quân nói về scandal của học trò Hoàng Thùy Linh

Cuộc đời NSND Hoàng Dũng là cả một câu chuyện dài từ chàng sinh viên nghệ thuật có cuộc sống thiếu thốn, một diễn viên đầy khó khăn đến Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Để có được thành công như bây giờ, người nghệ sĩ ấy đã phải trải qua không ít phen khốn khó. Suốt 40 năm trong nghề NSND Hoàng Dũng đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng trên cả sân khấu kịch lẫn truyền hình.

Bên cạnh đó, ông còn là người chỉ dạy nhiều thế hệ học trò trở thành những diễn viên tài năng cho điện ảnh Việt Nam. Nhắc đến ông, ngoài hình ảnh ông trùm Phan Quân trong bộ phim Người phán xử nhiều người còn ví von với hình ảnh của một "bố già" trong làng diễn viên phía Bắc với sự kính nể của nhiều ngôi sao lớn từ Công Lý, Trung Anh, Việt Anh, Hồng Đăng, Hoàng Thuỳ Linh...

Hoàng Thùy Linh để bạn trai quay clip vì yêu nên đôi khi mù quáng

Trò chuyện với chúng tôi, NSND Hoàng Dũng nhắc nhiều đến Hoàng Thuỳ Linh và dành nhiều tình cảm quý mến, ông kể: "Tôi biết đến Hoàng Thuỳ Linh từ khá sớm khi mới bắt đầu học múa vì tôi và mẹ cô ấy cũng là chỗ quen biết. Về sau này cô ấy đi hát rồi chuyển sang học lớp đào tạo diễn viên truyền hình khoá đầu tiên do tôi làm chủ nhiệm".

NSND Hoàng Dũng và cô học trò Hoàng Thùy Linh tại lễ trao giải thưởng Cánh diều 2013.

Sau khi kết thúc khoá học một thời gian, người thầy giáo bất ngờ nghe tin cô học trò cũ vướng vào scandal: "Tôi nhớ lúc đó Hoàng Thuỳ Linh đang học đạo diễn năm thứ 2, lúc báo chí đưa tin về sự việc này tôi chỉ thấy tiếc cho cô ấy. Linh dại khi để bạn trai cũ quay lại clip nhưng cũng chẳng thể trách được vì đó là tình yêu nên đôi khi mù quáng. Nếu như để phán xét tôi nghĩ là không nên vì tất cả là tai nạn không mong muốn".

Nhắc lại chuyện cũ NSND Hoàng Dũng không cổ xúy cho việc quan hệ trước hôn nhân nhưng ông cũng chia sẻ những suy nghĩ của xã hội Việt Nam về vấn đề này còn quá nặng nề. Việc quay lại cảnh tình cảm là chuyện cá nhân của mỗi người, không nên dùng nó để đánh giá về đạo đức. Có điều khi những thước phim đó lộ ra, mọi chuyện lại được dư luận nhìn nhận dưới góc độ khác.

Nói về những ngày tháng cách đây 10 năm không chỉ riêng Hoàng Thuỳ Linh mà cả bố mẹ gia đình cô cũng chịu nhiều điều tiếng khi scandal nổ ra. Với cô gái khác có lẽ chỉ có một cách duy nhất là đến vùng đất mới, sống cuộc sống mà không ai biết đến quá khứ. Thế nhưng Hoàng Thuỳ Linh lại dũng cảm ở lại đối mặt với tất cả. "Thật lòng không phải ai cũng vượt qua được những cú sốc như vây. Đã có lúc tôi tự hỏi cô ấy đã đứng dậy như thế nào, suy nghĩ như thế nào để vượt qua búa rìu dư luận trong suốt ngần ấy năm" - NSND Hoàng Dũng nhớ lại.

Nói về Hoàng Thùy Linh, ông nhận xét: "Trước khi có scandal đó là một cô bé đam mê nghệ thuật và có tài năng. Khi scandal xảy ra tôi thấy thương cô bé này và cho tới bây giờ sau 10 năm tôi vẫn thấy Hoàng Thùy Linh rất đam mê nghệ thuật và tiếp tục khẳng định tài năng". Trong lời đề tựa của cuốn sách của cô, ông có viết: "Tôi tôn trọng cô ấy về nghị lực khi phải chịu nhiều áp lực khủng khiếp".

Chọn vai nghiện hút cho Hồng Đăng

Năm 2003 khi đang giữ cương vị Phó Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội, NSND Hoàng Dũng lần đầu tiên đứng lớp với khóa diễn viên truyền hình của VFC. Cho tới 2004 ông vào dạy tại trường Cao đẳng Sân khấu khấu điện ảnh và 1 năm sau đó làm giảng viên tại Đại học Sân khấu điện ảnh.

Cơ duyên đến với nghề giáo của ông trùm Phan Quân cũng khá bất ngờ khi bắt đầu khoá đầu tiên của lớp diễn viên truyền hình, ông chỉ tham gia tuyển sinh cùng NSƯT Thanh Quý và NSND Tuệ Minh. Ban đầu VFC chỉ định hai nữ diễn viên sẽ đứng lớp nhưng cuối cùng NSND Khải Hưng thuyết phục cả nam diễn viên về dạy.

Nói về nghề giáo NSND Hoàng Dũng không ngại ngần chia sẻ: "Thực sự ban đầu tôi không thích đi dạy mà cái nghiệp nó tự nhiên đến với mình. Ngày xưa khi còn đi học tôi từng thi hai trường ngoại ngữ và sư phạm ngoại ngữ và trúng tuyển nhưng cuối cùng bỏ để theo sân khấu".

Nhìn lại hơn 15 năm đi dạy NSND Hoàng Dũng có không ít học trò thành danh từ những bộ phim dành cho thanh thiếu niên như Lời thề cỏ non, Bước nhảy xì tin, Cầu vồng tình yêu... trong những bộ phim đó ông tham gia trong vai trò cố vấn và được học trò rất tin tưởng trước mỗi cảnh quay khó.

Trong đó bộ phim Lời thề cỏ non là một trong những bộ phim NSND Hoàng Dũng nhớ nhất vì đó là bộ phim mà ông phát hiện ra tài năng của cậu học trò Hồng Đăng. NSND Hoàng Dũng kể lại: "Đó là chuyến đi chơi lên Tuần Châu để kết thúc khoá học. Trong chuyến đi ấy, tôi phát hiện ra Hồng Đăng là một chàng trai gầy gò nhưng khuông mặt lại rất thu hút. Với ngoại hình lẻo khẻo cùng dáng đi lù khù, tôi nhắm cho Đăng vào vai một thanh niên nghiện trong bộ phim Lời thề cỏ non. Trong bộ phim này có hai vai chính là nhân vật công an và một người mắc nghiện.

Hồi đó, trong khóa của tôi có rất nhiều học sinh lớn hơn Đăng xin được đóng vai nghiện vì đây là vai chính. Sau này có 3 ứng cử viên đều là những học sinh khá lớn của lớp diễn viên và Hồng Đăng cho vai này. Cuối cùng sau khi đọc kịch bản với vai trò cố vấn, tôi nói với đạo diễn nên chọn Đăng dù cậu ấy còn rất trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng đây sẽ là một lợi thế khi vào vai một nhân vật mắc nghiện nhưng có nhiều sự chuyển biến trong tâm lý. Sau đó đây đã trở thành vai diễn đầu tay của Hồng Đăng".

Đối với NSND Hoàng Dũng đó cũng là một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp làm nghề giáo khi tham gia một bộ phim có tới hơi mười mấy diễn viên trẻ. Ngoài Hồng Đăng ông vẫn nhớ tới khóa diễn viên truyền mình đầu tiên mình được đào tạo có Duy Khoa, Minh Hương, Hoàng Thùy Linh, Hoàng Linh, Đào Bích, Quỳnh Hoa, Hồng Diễm… là những gương mặt nổi bật dù sau này không phải ai cũng theo nghiệp diễn nhưng họ đều thành công với ngã rẽ của mình.

Bộ đôi Hồng Đăng - Hồng Diễm nổi lên sau bộ phim Cầu vồng tình yêu đều là học trò của NSND Hoàng Dũng.

Rơi nước mắt vì học trò "ngựa chứng"