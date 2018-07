“Ông anh trời đánh” Sunny được fan tặng nón lá khi đến VN

Diễn viên xứ Chùa Vàng Sunny Suwanmethanon và đạo diễn Witthaya Thongyooyong vừa đáp chuyến bay đến Việt Nam. Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, "Ông anh trời đánh" Sunny khiến fan Việt "chao đảo" vì vẻ điển trai, nam tính. Mặc dù đã thấm mệt sau chặng bay và trước đó đi tour các nước Đông Nam Á nhưng anh không ngần ngại tranh thủ giao lưu với fan. Nam diễn viên tỏ ra vô cùng thích thú khi được fan nữ tặng chiếc nón lá của Việt Nam. Sunny chia sẻ, chắc chắn sẽ mang món quà này về Thái Lan bởi đây là món quà đặc biệt nhất anh nhận được từ fan. Đạo diễn Witthaya Thongyooyong cũng không thể giấu sự thích thú khi nhận được món quà này. Vẻ điển trai ngời ngời của Sunny khiến fan xiêu lòng khi anh cầm trên tay chiếc nón. Đạo diễn Witthaya Thongyooyong thử đội chiếc nón lên đầu. Sunny Suwanmethanon là diễn viên nổi tiếng người Thái Lan gốc Pháp và Singapore. Anh tham gia nhiều dự án phim điện ảnh và truyền hình, trong đó được công chúng chú ý nhất là phim điện ảnh Dear Dakanda, gần đây là I Fine, Thank You, Love You. Năm 2015, anh cũng từng đến Việt Nam một lần để tham gia quảng bá cho bộ phim Bắt cóc trái tim. Sunny cũng tham gia vai chính trong phim "Ông anh trời đánh" chuẩn bị ra mắt khán giả Việt vào tháng 7 này. Được biết, trong dịp sang Việt Nam lần này, Sunny còn hội ngộ diễn viên Miu Lê. Sunny chia sẻ, anh cảm thấy hạnh phúc bởi sự đón tiếp nồng hậu của các fan Việt Nam.Hình ảnh Sunny chụp ảnh lầy lội trong sự kiện quảng bá phim "Ông anh trời đánh". Xem trailer phim "Ông anh trời đánh". Nguồn Youtube:

