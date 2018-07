Nguyên nhân Diễm My không được tham gia các cuộc thi Hoa hậu 1988

Diễm My nổi tiếng là "nữ hoàng ảnh lịch" một thời của làng giải trí Việt. Ở tuổi 17, Diễm My sở hữu nhan sắc rực rỡ khiến bao người ngưỡng mộ. Khi đang là nữ sinh trường trung học Bùi Thị Xuân, Diễm My đã được đạo diễn Lê Dân mời đóng vai phụ trong một bộ phim. Vai chính đầu tiên của chị là trong phim "Tiếng sóng" vào năm 1983. Tuy nhiên, Diễm My không được đánh giá cao ở mặt diễn xuất.



Nhan sắc mặn mà kiêu sa không hề kém cạnh bất kì Hoa hậu nào của Diễm My Năm 1988, khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức, Diễm My gây bất ngờ khi không đăng ký tham gia dù vẻ đẹp của cô được rất nhiều người tán dương. Đây là tiếc nuối của người hâm mộ vì trong lòng họ, nhan sắc của người đẹp này xứng đáng giành về cho mình một chiếc vương miện danh giá. Cách đây vài giờ, nguyên nhân khiến " Nữ hoàng ảnh lịch " không thể tham gia cuộc thi Hoa hậu ở thời điểm đó vừa được hé lộ. Chính chiều cao 1m73 đã cản trở Diễm My. Bởi những năm đó, thể lệ của những cuộc thi nhan sắc lúc bấy giờ giới hạn chiều cao từ 1m55 - 1m65. Điều này hoàn toàn trái với tiêu chí của các cuộc thi nhan sắc hiện tại. Thế nhưng, với danh xưng "nữ hoàng ảnh lịch" đã là phần thưởng vô giá giúp Diễm My khẳng định vị thế trong lòng khán giả. Và đây là nguyên nhân khiến Diễm My không tham gia cuộc thi nhan sắc nào



Diễm My hiện vẫn là người đẹp không tuổi đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt