Mỹ nhân vòng ba hơn 1m khoe body “khét lẹt” trong phòng gym

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh My đăng tải loạt ảnh khoe body đẹp hút mắt trong phòng gym. Mỹ nhân sinh năm 1991 diện bồ đồ tập màu trắng khỏe khoắn với góc chụp từ phía sau để phô diễn vòng ba gợi cảm, căng đầy. Khánh My từng tự tin nhận là mình người sở hữu vòng 3 đẹp nhất Việt Nam sau thời gian dài tập luyện, với số đo lên tới 103 cm. Mỹ nhân 9X chăm chỉ tập gym kết hợp với chế độ ăn uống khoa học để duy trì vóc dáng nóng bỏng. Cô quan niệm: "Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt". Xuất thân là một người mẫu, Khánh My vốn đã sở hữu chiều cao lý tưởng 1m71 và một thân hình đẹp. Nhờ chăm chỉ luyện tập, vóc dáng của mỹ nhân siêu vòng 3 ngày một săn chắc. Ngoài vai trò người mẫu, Khánh My còn từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như: "Váy hồng tầng 24", "Mỹ nhân Sài thành", "Ba vợ cưới vợ ba"... Vài năm trở lại đây, Khánh My tạm xa ánh hào quang để chuyển hướng sang kinh doanh. Dù vậy, mỹ nhân sở hữu vòng ba 103cm vẫn ấp ủ về kế hoạch trở lại showbiz sau một thời gian vắng bóng. Xem video: "Kim Lý tập thể dục tại nhà". Nguồn FBNV

