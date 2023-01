Mỹ nhân Việt được cầu hôn… kỳ vọng lên xe hoa năm 2023

Diễm My 9X là mỹ nhân Việt được cầu hôn cuối năm 2022. Nửa kia của người đẹp là doanh nhân Vinh Nguyễn. Đám cưới của Diễm My được kỳ vọng diễn ra trong năm 2023. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, chỉ nhận những vai diễn thích hợp. Người đẹp Vbiz này cùng nửa kia sẽ ở riêng để tập quán xuyến công việc chi tiêu gia đình. Ba mẹ chồng của Diễm My ủng hộ quyết định ở riêng của đôi trẻ. Á hậu Yến Nhi là sao Việt được cầu hôn cận Tết Nguyên Đán 2023. Nhiều người cho rằng đám cưới của á hậu sinh năm 1992 sẽ sớm diễn ra. Yến Nhi sở hữu nhan sắc xinh đẹp với làn da nâu bóng, gương mặt sắc sảo, vóc dáng săn chắc, gợi cảm. Cô giành danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Áo dài năm 2016, Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN năm 2017. Yến Nhi đang theo đuổi công việc người mẫu. Hot girl, diễn viên Sam được bạn trai giấu mặt cầu hôn vào tháng 12/2022. Về chồng sắp cưới, Sam chia sẻ trên VTC: "Anh ấy là người đã giúp Sam thay đổi tư duy theo hướng tích cực cả về công việc và cuộc sống. Trong công việc nghệ thuật của Sam luôn được bạn trai ủng hộ hết mình. Ngoài mẹ thì Sam cũng hay tâm sự, chia sẻ với bạn trai, anh ấy là một người rất hiểu chuyện và hỗ trợ Sam về mọi mặt, đặc biệt là tinh thần". Người đẹp cho biết, cô vẫn chưa hình dung phải chuẩn bị như thế nào cho một đám cưới. Sam đã nhờ Diệu Nhi tư vấn cho hôn lễ. Trước khi được cầu hôn, Sam chính là người bắt được hoa cưới của Diệu Nhi. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

