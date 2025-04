Mỹ nhân Hàn Quốc diện quần siêu ngắn chỉ bằng gang tay

Soon Ho là một trong những mỹ nhân mới nổi ở Hàn Quốc. Cô nàng là hình mẫu trong mơ của nhiều cô gái, vừa thanh mảnh vừa gợi cảm. Thay vì những bộ cánh lộng lẫy thường thấy ở các người nổi tiếng, Soon Ho lại ưa chuộng những chiếc quần short siêu ngắn, được ví von như "quần gang tay". Độ dài khiêm tốn của trang phục Soon Ho mặc khiến người xem không khỏi đỏ mặt. Chiếc quần nói trên ngắn chỉ đủ để mỹ nhân Hàn Quốc che đi phần nhạy cảm trên cơ thể, còn không đủ chiều dài để che hết cả vòng ba của cô nàng. Nhiều người cho rằng, Soon Ho đang đi sai hướng, vì cô nàng hoàn toàn có thể phát triển theo hình mẫu gợi cảm, không scandal. Những bức ảnh Soon Ho diện mốt quần ngắn này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng ngàn bình luận. Bất chấp những tranh cãi, Soon Ho vẫn trung thành với phong cách thời trang táo bạo. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh diện quần siêu ngắn trên trang cá nhân. Bản thân Soon Ho cực kỳ chú trọng đến viện luyện tập thể hình, chính nhờ thế cô nàng vô cùng hãnh diện về dáng vóc. Soon Ho đang là chủ một cửa hàng chuyên đồ thiết kế, cô nàng tự làm mẫu cho hãng thời trang của mình. Ảnh: IGNV

Soon Ho là một trong những mỹ nhân mới nổi ở Hàn Quốc. Cô nàng là hình mẫu trong mơ của nhiều cô gái, vừa thanh mảnh vừa gợi cảm. Thay vì những bộ cánh lộng lẫy thường thấy ở các người nổi tiếng, Soon Ho lại ưa chuộng những chiếc quần short siêu ngắn, được ví von như "quần gang tay". Độ dài khiêm tốn của trang phục Soon Ho mặc khiến người xem không khỏi đỏ mặt. Chiếc quần nói trên ngắn chỉ đủ để mỹ nhân Hàn Quốc che đi phần nhạy cảm trên cơ thể, còn không đủ chiều dài để che hết cả vòng ba của cô nàng. Nhiều người cho rằng, Soon Ho đang đi sai hướng, vì cô nàng hoàn toàn có thể phát triển theo hình mẫu gợi cảm, không scandal. Những bức ảnh Soon Ho diện mốt quần ngắn này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng ngàn bình luận. Bất chấp những tranh cãi, Soon Ho vẫn trung thành với phong cách thời trang táo bạo . Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh diện quần siêu ngắn trên trang cá nhân. Bản thân Soon Ho cực kỳ chú trọng đến viện luyện tập thể hình, chính nhờ thế cô nàng vô cùng hãnh diện về dáng vóc. Soon Ho đang là chủ một cửa hàng chuyên đồ thiết kế, cô nàng tự làm mẫu cho hãng thời trang của mình. Ảnh: IGNV