Minh Hằng và loạt sao bị động thai khi làm việc cường độ cao

Cuối năm 2022, khi phôi thai mới đưa vào cơ thể, nữ ca sĩ diễn viên Minh Hằng bận rộn với công việc quảng bá phim “Chị chị em em 2”. Do ham công tiếc việc, Minh Hằng thường xuyên khó thở, được bác sĩ chẩn đoán có 10% nguy cơ sảy thai. Minh Hằng tạm ngừng tất cả công việc để dưỡng thai. Không chỉ Minh Hằng bị động thai vì ham việc, Dương Cẩm Lynh cũng từng rơi vào trường hợp tương tự. Khi vừa đặt bút ký hợp đồng đóng một bộ phim truyền hình, Dương Cẩm Lynh biết tin bản thân mang bầu con trai đầu lòng. Ảnh: Thế giới điện ảnh Dương Cẩm Lynh không thể từ bỏ dự án vì ảnh hưởng đến đoàn phim. Sau đó, khi thực hiện một phân cảnh té xuống sông, nữ diễn viên gặp sự cố cánh tay bên phải bị va mạnh vào thân xuồng. Sau đó, Dương Cẩm Lynh bất ngờ ra máu và nhập viện 2 lần. Bác sĩ kết luận Dương Cẩm Lynh bị dọa sảy thai và phải có ít nhất 10 ngày không được đi lại, hoạt động nặng. Sau đó, may mắn thay, nữ diễn viên mẹ tròn con vuông. Kim Hiền từng bị động thai trong quá trình đóng phim truyền hình “Góc khuất số phận”. Ảnh: Người lao động "Thật ra nhân vật của tôi không có những cảnh quay nguy hiểm hay dùng sức lực nhiều, chỉ có vài cảnh leo trèo, nhảy nhót nên tôi liều. tiếp tục đóng. Hơn nữa, tôi quá thích vai diễn này, quay được 3 tuần rồi không đành bỏ ngang. Cũng may, tôi chỉ bị động thai nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe hai mẹ con. Tôi cũng một phen hú vía”, nữ diễn viên chia sẻ trên Người lao động. Ảnh: Người lao động Diễn viên Thu Trang bị động thai 2 lần vì mưu sinh ngày chưa nổi tiếng. Cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Zing: “Tôi nhớ lần bị động thai ở sân khấu Thế giới trẻ, vì quá đau và sợ nên tôi bật khóc, khiến mọi người nháo nhào. Lần đó, tôi cố diễn cho xong phân cảnh của mình rồi nhập viện cấp cứu, chích thuốc bổ phổi cho em bé phòng trường hợp sinh non thì vẫn có thể sống. Vậy mà tôi vẫn còn cố xin về lại sân khấu diễn xuất tối nên bị bác sĩ mắng xối xả. Lần đó, xuất diễn bị hủy còn tôi chấp nhận nghỉ để dưỡng thai”. Ảnh: Zing Xem video: "Minh Hằng khoe vườn cây ăn quả". Nguồn FBNV

