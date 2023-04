Mang danh “nữ hoàng nội y”, vóc dáng Ngọc Trinh giờ còn nuột?

Trở thành người mẫu của Venus của ông bầu Vũ Khắc Tiệp từ năm 15 tuổi, thế nhưng phải đến năm 2011, Ngọc Trinh mới nổi tiếng nhờ những phát ngôn gây sốc cũng loạt ảnh bikini nóng bỏng mắt. Thời điểm đó, chân dài sinh năm 1989 có bước "lột xác" ngoạn mục khi tung bộ ảnh bikini chụp tại bể bơi, khoe số đo ba vòng nóng bỏng cùng làn da trắng mịn. Danh xưng "nữ hoàng nội y" cũng làm nên tên tuổi của Ngọc Trinh từ đây. Ảnh: Dân Trí. Qua thời gian, nhờ biết cách chăm sóc bản thân cũng như áp dụng các phương pháp làm đẹp mà Ngọc Trinh ngày càng "thăng hạng" nhan sắc, body nuột nà trông thấy. Nổi tiếng nhờ danh xưng "nữ hoàng nội y", Ngọc Trinh còn phát triển công việc kinh doanh với thương hiệu nội y do chính người đẹp sáng lập. Ở tuổi 33, Ngọc Trinh vẫn không ngại khoe triệt để ba vòng với nội y. Dù vậy thời gian gần đây, chân dài 8X liên tục bị "soi" vóc dáng không còn nuột như xưa. Việc tăng giảm cân trong thời gian ngắn khiến body của "nữ hoàng nội y" không còn quyến rũ như trước nữa. Nhan sắc "trồi sụt" bất thường của Ngọc Trinh qua camera thường cũng gây xôn xao vì quá khác so với hình ảnh tự đăng đã qua chỉnh sửa. Dù vẫn trẻ đẹp so với tuổi thực nhưng vóc dáng lẫn nhan sắc của Ngọc Trinh khó thoát khỏi sức tàn phá của thời gian. Ảnh: TikTok, FBNV. Xem video: "Ngọc Trinh tham gia chương trình Khẩu vị ngôi sao". Nguồn HTV Entertainment

