Lý Nhã Kỳ diện váy ngắn khoe chân dài da trắng không tì vết

Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trẻ trung khi xuất hiện tại sự kiện công bố phim điện ảnh Hào quang rực rỡ - The King của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cô diện áo sơ mi cách điệu, váy vàng của NTK Lê Thanh Hoà được đính kết bắt mắt phối cùng túi xách hàng hiệu. Để tổng thể thêm chỉn chu, Lý Nhã Kỳ chọn kiểu tóc búi cao tôn gương mặt thanh tú, phối phụ kiện của Louis Vuitton, Dior sang trọng. Được biết đến với danh xưng “mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt", Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngọt ngào, làn da trắng không tì vết. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của nữ diễn viên phim "Gió nghịch mùa" cũng nhận được lời khen ngợi. Cô không ngại biến hóa khi xuất hiện để phù hợp với từng sự kiện, khi thì quyến rũ, lúc lại nữ tính. Diễn viên Lý Nhã Kỳ có mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai luôn đồng hành, ủng hộ nhau trong các dự án cá nhân. Do đó, khi nhận được lời mời của giọng ca "Xin lỗi tình yêu", nữ diễn viên sắp xếp thời gian đến chúc mừng. Lần xuất hiện này của Lý Nhã Kỳ cũng được xem là cách cô bác tin đồn rút khỏi showbiz từng gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua. Lý Nhã Kỳ nói ngoài được lòng công chúng, Đàm Vĩnh Hưng còn nhận được sự yêu mến của nhiều đồng nghiệp. Đó là lý do nhiều nghệ sĩ đã quy tụ tại sự kiện để chúc mừng nam ca sĩ ra mắt bộ phim về cuộc đời mình. “Khi tôi đến đây, tôi mới thấy được sức ảnh hưởng cũng như tình cảm mà mọi người dành cho anh Hưng", cô bày tỏ. Được biết Lý Nhã Kỳ và Đàm Vĩnh Hưng biết nhau hơn 15 năm. "Đàm Vĩnh Hưng là người quen tôi yêu quý. Cả hai luôn trân trọng tình cảm anh em này", cô nói. Trong sự kiện, Lý Nhã Kỳ cũng hội ngộ và tương tác với Lê Dương Bảo Lâm. Cả hai có mối quan hệ thân thiết vài năm trở lại đây. Xem video: "Lý Nhã Kỳ lộng lẫy tham dự sự kiện". Nguồn NVCC

Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trẻ trung khi xuất hiện tại sự kiện công bố phim điện ảnh Hào quang rực rỡ - The King của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cô diện áo sơ mi cách điệu, váy vàng của NTK Lê Thanh Hoà được đính kết bắt mắt phối cùng túi xách hàng hiệu. Để tổng thể thêm chỉn chu, Lý Nhã Kỳ chọn kiểu tóc búi cao tôn gương mặt thanh tú, phối phụ kiện của Louis Vuitton, Dior sang trọng. Được biết đến với danh xưng “mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt", Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngọt ngào, làn da trắng không tì vết. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của nữ diễn viên phim "Gió nghịch mùa" cũng nhận được lời khen ngợi. Cô không ngại biến hóa khi xuất hiện để phù hợp với từng sự kiện, khi thì quyến rũ, lúc lại nữ tính. Diễn viên Lý Nhã Kỳ có mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai luôn đồng hành, ủng hộ nhau trong các dự án cá nhân. Do đó, khi nhận được lời mời của giọng ca "Xin lỗi tình yêu", nữ diễn viên sắp xếp thời gian đến chúc mừng. Lần xuất hiện này của Lý Nhã Kỳ cũng được xem là cách cô bác tin đồn rút khỏi showbiz từng gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua. Lý Nhã Kỳ nói ngoài được lòng công chúng, Đàm Vĩnh Hưng còn nhận được sự yêu mến của nhiều đồng nghiệp. Đó là lý do nhiều nghệ sĩ đã quy tụ tại sự kiện để chúc mừng nam ca sĩ ra mắt bộ phim về cuộc đời mình. “Khi tôi đến đây, tôi mới thấy được sức ảnh hưởng cũng như tình cảm mà mọi người dành cho anh Hưng", cô bày tỏ. Được biết Lý Nhã Kỳ và Đàm Vĩnh Hưng biết nhau hơn 15 năm. "Đàm Vĩnh Hưng là người quen tôi yêu quý. Cả hai luôn trân trọng tình cảm anh em này", cô nói. Trong sự kiện, Lý Nhã Kỳ cũng hội ngộ và tương tác với Lê Dương Bảo Lâm. Cả hai có mối quan hệ thân thiết vài năm trở lại đây. Xem video: "Lý Nhã Kỳ lộng lẫy tham dự sự kiện". Nguồn NVCC