Loạt ồn ào của BTV Ngọc Trinh bị tố cố ý gây thương tích

Mới đây, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) xác nhận với An ninh thủ đô, Công an quận đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết vụ án liên quan đến BTV Ngọc Trinh để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.



Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Ngọc Trinh với lý do nữ biên tập đang trong thời gian bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng khởi tố. Hiện tại, Dương Ngọc Trinh chưa lên tiếng về ồn ào này.

Hoạt động trong showbiz, BTV Ngọc Trinh không tránh khỏi việc vướng những tin đồn. Từng có nghi vấn nữ biên tập viên vào VTV nhờ các mối quan hệ. Trước tin đồn này, Ngọc Trinh phủ nhận trong buổi giao lưu trực tuyến trên Fanpage của Trung tâm tin tức VTV24.

Người dẫn chương trình “Chuyển động 24h” cho hay: "Tôi là người đầu tiên trong dòng họ vào VTV. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng là con ông cháu cha cũng không có gì đáng xấu hổ. Điều quan trọng nhất là chúng ta đem lại giá trị gì cho công việc mình đang làm.

Tại sao mọi người cứ nghĩ con ông cháu cha là xấu, bản thân tôi thấy có những người xuất phát từ gia đình có truyền thống làm truyền hình, nhưng họ vẫn xuất sắc, thậm chí hơn cả người đi trước. Nếu chúng ta có suy nghĩ như vậy về con ông cháu cha thì vừa giới hạn mình mà lại oan uổng cho người đi theo truyền thống gia đình".

Thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, BTV Ngọc Trinh cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Về việc này, cô thẳng thắn: “Tôi không muốn tranh cãi đâu là thật, đâu là giả. Thậm chí, có những người gợi ý tôi nên trưng hóa đơn lên.

Nhưng thực sự, tôi không có nhu cầu chia sẻ với tất cả mọi người rằng tôi đang dùng cái gì, mua ở đâu. Người hiểu biết, họ sẽ biết. Tôi không muốn lấy những thứ đó để đánh bóng bản thân mình.

Tôi rất thích chơi Instagram, nhưng không rành về công nghệ. Khi chỉnh màu, ứng dụng tự đăng tải hình ảnh. Tôi không thấy có vấn đề gì. Nhưng khi đăng tải trên Facebook, những câu chuyện đó được bắt đầu”.

BTV Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh cũng thẳng thắn nói về tin đồn được đại gia chống lưng. “Nếu nói Ngọc Trinh có ai đó chống lưng thì cũng đúng, bởi nếu không có người thân, gia đình, đồng nghiệp, tôi cũng khó lòng đứng lên được.

Dù làm truyền hình nhưng khi nhận thông tin, biết nhìn và tìm ra cơ hội, bạn cũng sẽ là nhà đầu tư thông minh. Thông tin mới là vàng thực sự”, cô hài hước trả lời.

Năm 2016, trước tin đồn bí mật lấy chồng và sinh con ở Anh, Ngọc Trinh từ chối trả lời: “Dù câu trả lời là có hay không, tôi vẫn muốn câu chuyện riêng được tôn trọng. Điều gì là bí mật thì cứ để nó là bí mật. Ở thời điểm hiện tại, tôi có nhiều thứ khác để quan tâm và chia sẻ với mọi người hơn là chuyện này”.