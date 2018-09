Kiều Minh Tuấn tiết lộ thích ngực của An Nguy "vừa tay thôi"

Thời gian vừa qua, Kiều Minh Tuấn - An Nguy gây xôn xao dư luận khi cùng lúc công khai chuyện tình cảm thật của mình. Theo đó, không còn là nghi vấn nữa, họ xác định đã yêu nhau thực sự sau khi cùng đóng chung với nhau trong bộ phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con".



Chia sẻ của cả hai đã khiến không ít khán giả phẫn nộ bởi số đông vẫn đang ủng hộ mối tình cổ tích của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Dẫu vậy, hai nhân vật chính tuyên bố sẽ đương đầu với sóng gió từ giây phút quyết định nói ra điều này. Bởi hơn hết, họ muốn sống thật với cảm xúc của mình.

Khi mọi chuyện còn đang rùm beng, một đoạn clip "hỏi xoáy đáp xoay" của Kiều Minh Tuấn và An Nguy được tung ra càng làm cho khán giả bức xúc. Trong clip này, cả hai không ngần ngại trả lời những câu hỏi "nhạy cảm". Đồng thời, sự thoải mái của họ cũng làm nhiều fan nóng mắt.

Kiều Minh Tuấn, An Nguy thẳng thắn trả lời những câu hỏi nhạy cảm về đối phương. Khi được hỏi về lần đầu tiên hôn Kiều Minh Tuấn, An Nguy cho biết, cảm giác của cô lúc đó khá "đơ". Cựu hot vlogger cũng tiết lộ cũng từng hôn Trấn Thành khi đóng chung một bộ phim khác nhưng cô thích hôn Kiều Minh Tuấn hơn. Khẳng định Kiều Minh Tuấn đẹp trai, ngoài ra, trên cơ thể của nam diễn viên họ Kiều, An Nguy thích nhất cái nốt ruồi. Tuy nhiên, điểm xấu tính nhất mà An Nguy ghét ở Kiều Minh Tuấn chính là: "Anh ấy hôi nách là một chuyện nhưng lại còn bắt người khác hít nách anh ấy".



Về phía Kiều Minh Tuấn, anh cũng tiết lộ tật xấu của An Nguy là chửi tục. Nam diễn viên "Em chưa 18 " thấy điều đặc biệt nhất ở An Nguy là đôi mắt to, anh thích cô để tóc dài. Sau đó, An Nguy nói thêm, cô để tóc dài là vì Kiều Minh Tuấn thích như vậy.

Trước câu hỏi khá nhạy cảm rằng Kiều Minh Tuấn thích ngực của An Nguy to hay bé? Nam diễn viên tiết lộ anh thích "vừa tay thôi" vì "ngắm cái đầy đặn thì thích nhưng đến gần mà bự thì sợ lắm". Hiện tại, nhiều khán giả vẫn hoang mang không biết chuyện tình cảm của Kiều Minh Tuấn và An Nguy là thật hay chỉ là một cách Pr cho bộ phim sắp ra rạp của họ. Tuy nhiên, câu trả lời có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới biết còn điều mà khán giả làm được chỉ là thể là chờ đợi mà thôi.