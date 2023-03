Hốt hoảng nhan sắc người mẫu Hàn An Nhiễm trước khi “dao kéo“

Để có được nhan sắc như bây giờ, Hàn An Nhiễm đã đập hết mặt đi làm lại: mở góc mắt, cắt mí, nâng mũi, gọt hàm, tiêm chất làm đầy... Hàn An Nhiễm khi còn là cô bé tuổi teen. Nữ người mẫu sinh năm 1999 cũng không ngại công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình.Nhan sắc dao kéo của Hàn An Nhiễm gây nhiều tranh cãi nhưng với cô đó lại là cách để nổi tiếng hơn. Tuy nhiên sau phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt của Hàn An Nhiễm thay đổi liên tục. Mũi cô lúc thẳng, lúc lại nhỏ tí, lúc thì to tướng. Mọi người nhận xét nét mặt của người đẹp họ Hàn không ổn định. Hai năm trở lại đây, khuôn mặt của Hàn An Nhiễm không thể thiếu trang điểm và phần mềm chỉnh sửa. Thiếu hai bảo bối này, Hàn An Nhiễm không còn xinh đẹp nữa. Khi Hàn An Nhiễm có bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt, trông cô khác với những bức ảnh chụp có phần mềm chỉnh sửa. Khi nhìn kỹ, một bên má của người mẫu trẻ còn có hai cái lỗ sâu hoắm, như bị dao kéo hỏng. Mặt mộc của Hàn An Nhiễm dù đã dao kéo cũng không lung linh như những bức ảnh cô đã chụp. Nhan sắc Hàn An Nhiễm khi chụp ảnh có trang điểm kỹ và phần mềm chỉnh sửa. Xem video "4 sao Hoa ngữ nổi tiếng bất chấp scandal". Nguồn Yan News

