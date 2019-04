Hồng Vân, Trịnh Kim Chi đến đưa tiễn Anh Vũ lúc sáng sớm

Anh Vũ qua đời tại Mỹ vào ngày 1/4, hưởng dương 48 tuổi. Sau khi hoàn thành các thủ tục, giấy tờ, linh cữu của cố nghệ sĩ hài được bạn thân - ca sĩ Leon Vũ đưa về Việt Nam vào ngày 9/4. Tang lễ của Anh Vũ diễn ra suốt 3 ngày qua tại chùa Ấn Quang, quận 10 (TP.HCM) để người thân, khán giả và đồng nghiệp đến tiễn biệt, nhìn mặt anh lần cuối. 6h ngày 12/4, thi hài nghệ sĩ quá cố được an táng tại nghĩa trang Phúc Viên, quận 9. Anh Vũ được đồng nghiệp nhớ và quý mến bởi tính cách cởi mở, nhiệt tình và hết lòng vì mọi người. Khán giả yêu thích anh qua những vai diễn hài hước, biến hóa, hoạt ngôn trên sân khấu và màn ảnh. Trong 3 ngày tang lễ, hàng nghìn khán giả đã đến chùa Ấn Quang tiễn biệt nghệ sĩ hài. Tình cảm yêu thương của khán giả dành cho anh phần nào xoa dịu nỗi đau mất con trai ở tuổi đời trẻ với ba mẹ Anh Vũ. Các nghệ sĩ miền Nam từng cộng tác, làm việc cùng Anh Vũ trước đây đều đến thắp hương, tiễn biệt anh như danh hài Vân Sơn, Hồng Tơ, Quyền Linh, Cẩm Ly, Đan Trường, Phương Thanh, Lan Ngọc... Trong đó, NSND Hồng Vân - người gắn bó 20 năm với nam nghệ sĩ đã ra sân bay, nhận thi hài và thường xuyên túc trực bên linh cữu đàn em. Sáng 12/4, chị có mặt lúc 5h để đưa tiễn Anh Vũ lần cuối. MC Thanh Bạch là một trong những nghệ sĩ có mặt tại tang lễ từ 5h. Anh cẩn thận xem lại nội dung trước khi đảm nhận vai trò đọc điếu văn, tiễn đưa Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng. MC kỳ cựu xúc động nhắc lại những đóng góp của Anh Vũ trong nghệ thuật. Anh đánh giá nghệ sĩ quá cố có tinh thần lạc quan, phương châm cứ mỉm cười rồi vận may sẽ đến. Trong điếu văn, cố nghệ sĩ được nhắc đến là người có bản lĩnh sân khấu, có tài xuất khẩu thành thơ, là tấm gương cho thế hệ nghệ sĩ trẻ noi theo. Trong điếu văn, anh thay mặt gia đình cảm ơn ca sĩ Leon Vũ đã làm những điều tốt nhất, đưa Anh Vũ về với đất mẹ. "Chúng ta ở đây để tiễn biệt một người con hiếu thảo với gia đình, một Phật tử, và trên hết là kiếp người 48 năm sống với nhân gian", MC đọc đầy xúc động. Những người thân với gia đình mang theo cành hoa huệ trắng như món quà thanh khiết tặng nghệ sĩ quá cố. Hơn 6h, lễ động quan được tiến hành trong không khí trang nghiêm và nhiều cảm xúc. Anh Vũ từng kết hôn nhưng ly hôn sau đó không lâu và không có con nên các cháu anh mang di ảnh, nến, dẫn đầu đoàn tang lễ. Khi linh cữu của Anh Vũ được đưa ra ngoài, người dân hiếu kỳ ùa ra xem. Lực lượng bảo vệ phải làm việc vất vả để xin đường cho đoàn xe tang. Đưa tiễn Anh Vũ lần cuối, Trịnh Kim Chi bật khóc nức nở. Chị đã cộng tác với Anh Vũ hơn 10 năm ở sân khấu kịch. Nam diễn viên thường tâm sự với chị vui buồn trong cuộc sống mỗi khi gặp. Đúng 6h lễ di quan diễn ra trong không khí trang nghiêm. Linh cữu của anh sẽ được đưa tới nghĩa trang Phúc Viên, quận 9 an táng. Tại nghĩa trang, xung quanh nơi đặt mộ phần cố nghệ sĩ phủ kín hoa mà bạn bè, đồng nghiệp viếng 3 ngày qua. Danh hài Hồng Tơ đến tiễn đưa Anh Vũ lần cuối cùng. Anh cho biết nhớ mãi ân tình của người em đồng nghiệp, đã nhiệt tình giúp đỡ khi anh lần đầu sang Mỹ. Trước khi linh cữu đưa về nghĩa trang Phúc Viên, đoàn xe tang sẽ đi ngang qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh để Anh Vũ nhìn lại ngôi nhà thân thương của mình lần cuối. Trong giây phút di quan, các thành viên trong gia đình xúc động nghẹn ngào. Điều đáng tiếc trong đám tang của cố nghệ sĩ là sự xuất hiện đông đảo người dân hiếu kỳ, đội ngũ streamer và YouTuber tập trung câu like gây ồn ào, lộn xộn. Từ 5h sáng họ đã tập trung khá đông tại chùa Ấn Quang.

