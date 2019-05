Hồng Tơ lần đầu lên tiếng sau ồn ào bị bắt vì đánh bạc

Huỷ bỏ biện pháp tạm giam với danh hài Hồng Tơ Quá khứ chơi bời trác táng của nghệ sĩ hài Hồng Tơ vừa bị bắt tạm giam Nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt tạm giam vì hành vi đánh bạc



Hồng Tơ kêu gọi ủng hộ đồng nghiệp ung thư sau ồn ào bị bắt vì đánh bạc. Cách đây ít giờ, nghệ sĩ Hồng Tơ đã chia sẻ dòng trạng thái đầu tiên sau khi được phép tại ngoại từ cơ quan điều tra sau khi bị bắt vì đánh bạc. Nam nghệ sĩ đăng tải trên trang cá nhân facebook với nội dung kêu gọi giúp đỡ người em đồng nghiệp. Mở đầu bài viết, nam nghệ sĩ cho hay, nhiều người khuyên anh ở thời điểm nhạy cảm này không nên sử dụng trang mạng xã hội. Tuy nhiên, anh buộc phải chia sẻ nhằm giúp đỡ người em đồng nghiệp thân thiết đang măc bệnh hiểm nghèo. “Theo lời luật sư và một vài em nhà báo xem Hồng Tơ như người thân trong gia đình khuyên và góp ý Hồng Tơ không nên sử dụng trang mạng xã hội trong lúc này (chuyện đang rất nhạy cảm đối với sự việc của Hồng Tơ). Nhưng trước hoàn cảnh của một người em trong nghề mà Hồng Tơ đã thân thiết và làm việc gần 40 năm qua nên cho phép Hồng Tơ xin được chia sẻ hoàn cảnh của em trong lúc này. Rất mong các anh chị em đồng nghiệp và các nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay giúp đỡ cho em Trần Quang Tần (nhân viên thiết kế điện ảnh) đang mang chứng bệnh ung thư đại tràng mà hoàn cảnh thì rất khó khăn túng thiếu... Em đang nằm Bệnh viện đa khoa Thủ Đức 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thủ Đức... Nếu có quý vị nào không thích Hồng Tơ xin đừng ném đá nơi đây. Rất cám ơn". Động thái của Hồng Tơ được nhiều bạn bè, khán giả ủng hộ. Bên dưới dòng trạng thái, bên cạnh việc kêu gọi ủng hộ người bệnh, không ít người cũng để lại bình luận động viên nam nghệ sĩ sớm có thể trở lại cuộc sống đời thường sau lỗi lầm vừa qua.



Trước đó vào tháng 4/2019, Công an quận Tân Phú bắt quả tang nam nghệ sĩ hài cùng gần chục người đang đánh bạc. Nơi đánh bạc diễn ra tại căn nhà của anh trên đường Thoại Ngọc Hầu. Trong số những con bạc bị bắt quả tang, có cả người nước ngoài nên phía Công an đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Sau gần nửa tháng bị tạm giam vì hành vi đánh bạc, nghệ sĩ Hồng Tơ đã được tại ngoại. Kèm theo đó, cơ quan điều tra cũng yêu cầu nam nghệ sĩ không đi khỏi nơi cư trú và phải có mặt làm việc khi được cảnh sát triệu tập.

Trong giới nghệ sĩ, Hồng Tơ được biết đến là người mê cờ bạc. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ anh không ít lần khốn đốn, phá sản, bị giang hồ truy sát vì thua bạc.