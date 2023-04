“Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023” nhận thí sinh “dao kéo”

BTC “Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023” vừa chính thức công bố và khởi động cuộc thi. Cuộc thi dành cho phụ nữ từ 25-45 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Việt Nam, với mục đích tìm kiếm và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam tài sắc, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh, yêu chuộng hoà bình. Hoa hậu Quý bà Hoà bình Việt Nam 2023 sẽ được tổ chức phù hợp với tiêu chí và format của phiên bản quốc tế.

Đại diện BTC cho biết, Hoa hậu Quý bà Hoà bình Việt Nam 2023 sẽ tập trung vào quá trình huấn luyện, đào tạo, kỹ năng catwalk cũng như thần thái trình diễn trên sân khấu, giúp thí sinh có thể lột xác ấn tượng để trở thành người chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi năm nay.

Giám khảo sẽ là những chuyên gia nổi tiếng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, báo chí, thời trang, hoa hậu, người mẫu, nhân trắc học. Theo đó gồm: Phan Kim Oanh - Mrs Grand International 2022 - Trưởng BTC; Khunn Hsett Han- Chủ tịch Mrs Grand International- Phó trưởng BTC; NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL- Trưởng ban cố vấn chương trình; Tổng đạo diễn nội dung chương trình- bhà báo Trần Quang Minh; Á hậu Thụy Vân - Trưởng ban giám khảo, Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022 - Phó trưởng ban giám khảo.

Phan Kim Oanh - Mrs Grand International 2022 - Trưởng BTC và Á hậu Thụy Vân- Trưởng BGK.

Ngoài ra các giải thưởng phụ trị giá 20 triệu cho các giải: Người đẹp tri thức; Người đẹp có hình thể đẹp nhất (Best Body); Người đẹp tài năng nhất (Best Talent); Người đẹp trình diễn hay nhất (Best Catwalk), Người đẹp trình diễn Áo dài đẹp nhất (Best Aodai); Người đẹp có trang phục Dạ hội đẹp nhất; Người đẹp có gương mặt khả ái; Người đẹp được bình chọn nhiều nhất (Best Voting); Người đẹp truyền thông…

Và người đăng quang cuộc thi sẽ đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại Mrs Grand International 2023 được tổ chức vào tháng 9/2023 tại Myanmar.

Tại buổi họp báo, Á hậu Thụy Vân- Trưởng BGK cho biết: "Điều mà cuộc thi hướng tới không phải là câu chuyện chiều cao, không phải câu chuyện cân nặng mà là sự tự tin và vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong. Cuộc thi mong sao mọi chị em đều tự tin thể hiện vẻ đẹp của bản thân…".

Á hậu Thụy Vân cũng chia sẻ thêm BTC không có sự phân biệt hoặc ưu ái nào với thí sinh đẹp tự nhiên. "Tất cả thí sinh tham gia cuộc thi Mrs Grand Vietnam, nếu thực sự đẹp thì đứng trước mặt ban giám khảo đều được nhìn nhận khách quan. Vì thực tế, không phải ai phẫu thuật thẩm mỹ cũng đẹp. Quan trọng nhất là họ đẹp như thế nào, bản lĩnh ra sao. Họ thể hiện được con người họ như thế nào trong suốt cuộc thi", Á hậu Thụy Vân bày tỏ.

Khunn Hsett Han- Chủ tịch Mrs Grand International- Phó trưởng BTC cuộc thi tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Bích Hạnh- Phó Trưởng BGK trả lời về tiêu chí: “Chúng tôi sẽ chú ý đến nhan sắc, trình độ, cách ứng xử với mọi người. Tân Hoa hậu Quý bà Hòa Bình Việt Nam không chỉ giỏi giang trên thương trường mà cần phải có thêm những tài năng nhất định, một vẻ đẹp tâm hồn, một tấm lòng nhân hậu và sứ mệnh cao cả nhất chính là lan tỏa, nâng tầm giá trị của người phụ nữ trong xã hội hiện nay. BTC sẽ đánh giá cả một quá trình của các thí sinh trong suốt hành trình diễn ra cuộc thi để tìm ra một quý bà xứng đáng với chiếc vương miện cao quý!”.

NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên cho biết: “Ngoài các tiêu chí chung mà cuộc thi hướng tới để tìm ra thí sinh xuất sắc nhất, đó còn là tấm lòng nhân ái bao dung, yêu cái đẹp, hướng thiện, biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, Qúy bà đại diện cho Việt Nam phải lan tỏa được cái đep, sự nhân hậu đến với mọi người, mang hình ảnh Việt Nam ra quốc tế để lan toả kết nối những tấm lòng lại với nhau, làm nên thành công của cuộc thi”.

Ban giám khảo cuộc thi.

Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ thêm: “Danh xưng quý bà làm người ta liên tưởng đến độ tuổi của trung niên, nhưng có rất nhiều cô gái vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân vô cùng tươi đẹp. Chỉ vì những lo toan bộn bề và những thăng trầm của cuộc sống, họ đã tự quên đi chính bản thân, nhưng họ không biết rằng, vượt lên trên thời gian, họ vẫn giữ cho mình một vẻ đẹp đằm thắm, sắc sảo, một vẻ đẹp song hành cùng trí tuệ. Vẻ đẹp của những người phụ nữ ấy rất đáng để được trân trọng, được tôn vinh, nhất là trên sân chơi của cuộc thi này”.

Sau buổi họp báo, vòng Sơ khảo dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2023, vòng Bán kết và Chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5/2023 tại Thủ đô Hà Nội.