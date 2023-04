Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thuỷ “lột xác” sau hơn 3 tháng đăng quang

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen ngợi nhan sắc khi xuất hiện tại những sự kiện gần đây. Nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2022 ngày càng thăng hạng sau hơn 3 tháng đăng quang. Cách trang điểm, style tóc, cách tạo dáng chụp ảnh đã giúp người đẹp sinh năm 2002 nhận được nhiều lời khen.Nhan sắc của Thanh Thủy nổi bật hơn hẳn so với á hậu Trịnh Thùy Linh và Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Với chiều cao 1m75 và khuôn mặt cân đối hiếm có cùng số đo ba vòng đạt chuẩn, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2022. Tuy nhiên sau khi lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhiều lần bị cộng đồng mạng so sánh nhan sắc với Á hậu 1 Trịnh Thùy Linh. Thậm chí cư dân mạng còn đào lại những bức ảnh chụp mặt mộc của Thanh Thủy để chê bai nhan sắc tân hoa hậu. Thần thái, cách tạo dáng của Thanh Thủy khi mới lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2022 thực sự chưa thuyết phục được tất cả mọi người. Tuy nhiên, theo thời gian, nhan sắc của người đẹp Đà Nẵng đã dần được nhiều người công nhận. Ngoài ra, nàng hậu đã can thiệp thẩm mỹ để vẻ đẹp thêm hoàn hảo. Xem video: "Huỳnh Thị Thanh Thủy thừa nhận dao kéo". Nguồn Thanh Thủy

