Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ đón tin vui khi vừa sang năm mới

Chuyên trang Missosology đã đăng tải một bài viết tổng kết các cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới năm 2018. Trang này đã đưa ra 5 hạng mục để đánh giá các người đẹp tham gia những cuộc thi như: Thí sinh ăn ảnh nhất; Trang phục dạ hội đẹp nhất; Trình diễn bikini nóng bỏng nhất; Trang phục dân tộc đẹp nhất và Trả lời ứng xử hay nhất.

H'Hen Niê có tên trong hạng mục Best in Swimsuit năm 2018.

Đáng chú ý là hạng mục trình diễn bikini nóng bỏng nhất, đại diện Việt Nam - H’Hen Niê đã được gọi tên đứng chung với 3 người đẹp khác đến từ Colombia, Venezuela, Philippines. Missosology dành nhiều mĩ từ để nói về phần trình diễn của H'Hen Niê như: "H’Hen Niê đã mang đến màn trình diễn khó quên nhất tại Miss Universe 2018. Từng bước đi catwalk và cách di chuyển, thần thái của cô ấy đã thể hiện rất tốt trên sân khấu". Đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp Missosology vinh danh ở hạng mục The Best in Swimsuit năm 2018.