Giật mình loạt hoa hậu xấu điên đảo, đăng quang bị ném đá

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2017, Lôi Trang Nhi đã phải đối mặt với những bình phẩm không hay. Gây ấn tượng với chiều cao nổi bật nhưng nhan sắc của Lôi Trang Nhi bị cho là không xứng với danh hiệu mà cô nhận được. Gương mặt xương xẩu, làn da đen xạm, đặc biệt là hàm răng hô còn khiến mỹ nhân họ Lôi bị dân mạng chế ảnh, đem cô ra so sánh với cầu thủ bóng đá Ronaldinho. Ảnh: TVB. Hình ảnh " hoa hậu xấu điên đảo" gây thất vọng của Lôi Trang Nhi trên phố do một thành viên "chộp" được và đăng tải trên mạng xã hội. Dù đối mặt với lời xì xào nhưng người đẹp luôn tỏ ra tự hào vì bản thân. Sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014, hình ảnh của Rira Hongo được lan truyền trên khắp các trang mạng lớn nhỏ, kèm theo nhiều bình luận bày tỏ cảm xúc "không thể tin nổi" trước gương mặt quá xấu của hoa hậu. Ảnh: News.cn. Đôi mắt xếch, to quá khổ "ngự trị" trên gương mặt bánh bao khiến người đẹp Nhật Bản bị ví như "người ngoài hành tinh". Chẳng ai có thể tin với nhan sắc này, Rira lại có thể đoạt được vương miện hoa hậu. Ảnh: Sina. Toàn An Kỳ, người Mỹ gốc Hoa giành ngôi vị Hoa hậu Michigan (Mỹ) ở tuổi 23. Tuy nhiên, hình ảnh sau đăng quang của Toàn An Kỳ khi được truyền thông Trung Quốc đăng tải đã có hàng nghìn ý kiến chê bai nhan sắc "già nua" của cô. Ảnh: Weibo. Bình luận trên Trang 163, một thành viên nhận xét: "Cô ấy xấu khiến người ta phải phát khóc", "23 tuổi mà trông cứ như 43 ấy",... Ảnh: Instagram missamericami. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2007, Trương Gia Nhi được mệnh danh là "Hoa hậu xấu nhất" trong lịch sử cuộc thi này. Khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mắt xếch cùng những đường nét thiếu cân đối khiến mỹ nhân này bị ví như "Hoa hậu Bát Giới". Áp lực từ phía dư luận khiến Hoa hậu Hong Kong phải "dao kéo". Không chỉ "lên đời" nhan sắc, Gia Nhi còn tìm được bến đỗ hạnh phúc bên bạn trai giàu có sau những scandal tình ái. Ảnh: TVB. Dù sở hữu thân hình đẹp cùng chiều cao lý tưởng nhưng gương mặt kém sắc của Ayano Yamada- Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015 lại khiến cô bị dư luận nhận xét không xứng đáng là hoa hậu đại diện quốc gia. Ảnh: Sina. Để khắc phục nhược điểm, Ayano Yamada nhận được lời khuyên nên chỉnh sửa lại hàm răng ố vàng, khấp khểnh của mình. Ảnh: Sina. Xem video "Hoa hậu Tiểu Vy cover hit Lạc trôi". Nguồn Youtube:

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2017, Lôi Trang Nhi đã phải đối mặt với những bình phẩm không hay. Gây ấn tượng với chiều cao nổi bật nhưng nhan sắc của Lôi Trang Nhi bị cho là không xứng với danh hiệu mà cô nhận được. Gương mặt xương xẩu, làn da đen xạm, đặc biệt là hàm răng hô còn khiến mỹ nhân họ Lôi bị dân mạng chế ảnh, đem cô ra so sánh với cầu thủ bóng đá Ronaldinho. Ảnh: TVB. Hình ảnh " hoa hậu xấu điên đảo" gây thất vọng của Lôi Trang Nhi trên phố do một thành viên "chộp" được và đăng tải trên mạng xã hội. Dù đối mặt với lời xì xào nhưng người đẹp luôn tỏ ra tự hào vì bản thân. Sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014, hình ảnh của Rira Hongo được lan truyền trên khắp các trang mạng lớn nhỏ, kèm theo nhiều bình luận bày tỏ cảm xúc "không thể tin nổi" trước gương mặt quá xấu của hoa hậu. Ảnh: News.cn. Đôi mắt xếch, to quá khổ "ngự trị" trên gương mặt bánh bao khiến người đẹp Nhật Bản bị ví như "người ngoài hành tinh". Chẳng ai có thể tin với nhan sắc này, Rira lại có thể đoạt được vương miện hoa hậu. Ảnh: Sina. Toàn An Kỳ, người Mỹ gốc Hoa giành ngôi vị Hoa hậu Michigan (Mỹ) ở tuổi 23. Tuy nhiên, hình ảnh sau đăng quang của Toàn An Kỳ khi được truyền thông Trung Quốc đăng tải đã có hàng nghìn ý kiến chê bai nhan sắc "già nua" của cô. Ảnh: Weibo. Bình luận trên Trang 163, một thành viên nhận xét: "Cô ấy xấu khiến người ta phải phát khóc", "23 tuổi mà trông cứ như 43 ấy",... Ảnh: Instagram missamericami. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2007, Trương Gia Nhi được mệnh danh là "H oa hậu xấu nhất" trong lịch sử cuộc thi này. Khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mắt xếch cùng những đường nét thiếu cân đối khiến mỹ nhân này bị ví như "Hoa hậu Bát Giới". Áp lực từ phía dư luận khiến Hoa hậu Hong Kong phải "dao kéo". Không chỉ "lên đời" nhan sắc, Gia Nhi còn tìm được bến đỗ hạnh phúc bên bạn trai giàu có sau những scandal tình ái. Ảnh: TVB. Dù sở hữu thân hình đẹp cùng chiều cao lý tưởng nhưng gương mặt kém sắc của Ayano Yamada- Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015 lại khiến cô bị dư luận nhận xét không xứng đáng là hoa hậu đại diện quốc gia. Ảnh: Sina. Để khắc phục nhược điểm, Ayano Yamada nhận được lời khuyên nên chỉnh sửa lại hàm răng ố vàng, khấp khểnh của mình. Ảnh: Sina. Xem video "Hoa hậu Tiểu Vy cover hit Lạc trôi". Nguồn Youtube: