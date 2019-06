Giang Hồng Ngọc quyết dấu mặt con dù vẫn chia sẻ ảnh

Cuối tháng 12/2018, Giang Hồng Ngọc trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và truyền thông khi chính thức công khai chia sẻ hình ảnh con trai đầu lòng. Bé là kết quả tình yêu của nữ ca sĩ và bạn trai sau khoảng thời gian tìm hiểu. Từ thời điểm đó đến nay, Giang Hồng Ngọc vẫn nhất quyết giấu mặt con và không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì về bé.

Cho tới mới đây, Giang Hồng Ngọc đã chia sẻ thêm hình ảnh về con trai lên trang cá nhân nhưng được chụp từ phía sau. Tuy nhiên thông qua hình ảnh này có thể thấy, con trai Giang Hồng Ngọc đã cứng cáp, bụ bẫm hơn rất nhiều. Làn da trắng ngần của bé cũng nhận nhiều lời khen ngợi từ bạn bè, khán giả. Đặc biệt, ngoài việc chia sẻ khoảnh khắc bên quý tử đầu lòng, Giang Hồng Ngọc còn đính kèm hastag #MyCarot khiến nhiều người cho rằng, Carot chính là tên thân mật của bé. Ở phần bình luận, người hâm mộ cũng bày tỏ sự thích thú về tiết lộ mới này của Giang Hồng Ngọc về con trai.

Hình ảnh mới nhất bên con trai được Giang Hồng Ngọc đăng tải. Hiếm hoi lắm mới thấy Giang Hồng Ngọc khoe quý tử đầu lòng, vẫn tiếp tục giấu mặt con nhưng lại tiết lộ thêm điều đặc biệt - Ảnh 2.Hình ảnh đầu tiên của Giang Hồng Ngọc và con trai được nữ ca sĩ chia sẻ hồi cuối tháng 12/2018, khiến công chúng phải dồn sự quan tâm đặc biệt. Từ đó đến nay, chỉ thi thoảng Giang Hồng Ngọc mới đăng ảnh cùng con trai nhưng đều nhất quyết giấu mặt. Vào đầu tháng 6/2018, Giang Hồng Ngọc chính thức công khai hình ảnh thân mật bên bạn trai lên trang cá nhân. Nhiều nguồn tin còn khẳng định Giang Hồng Ngọc đã chấp nhận lời cầu hôn và về ra mắt gia đình bạn trai.



Sau đó có tin cô đã sinh con với bạn trai. Thông tin này khiến những người hâm mộ Giang Hồng Ngọc không khỏi ngỡ ngàng vì trước đó, cô chưa từng để lọt bất cứ hình ảnh nào cho thấy mình đang mang bầu, cũng không đề cập gì đến việc lập gia đình mặc dù quyết định công khai bạn trai vào tháng 6/2018.

Một thời gian sau đó, khi nữ ca sĩ bất ngờ đăng bức ảnh đang bế một em bé cùng dòng chú thích: “My son. Welcome to the first Christmas together!” (tạm dịch: “Con trai, chào mừng con đến với lễ Giáng Sinh đầu tiên chúng ta ở bên nhau”). Ngay lập tức, bức ảnh nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và fans hâm mộ của Giang Hồng Ngọc. Phía dưới bức ảnh, một người bạn để lại dòng bình luận tiết lộ con trai của Giang Hồng Ngọc có tên “Louis”. Một nguồn tin cho biết, nữ ca sĩ đã sang Mỹ sinh con. Sau khi con trai đầy tháng và cứng cáp hơn, Giang Hồng Ngọc đã đưa bé về Việt Nam.