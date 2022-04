Đường tình của Will “Em chưa 18” thế nào giữa tin đồn yêu Linh Ka?

Từ năm 2017 đến nay, nam ca sĩ Will vướng nghi vấn hẹn hò hot girl kém 13 tuổi tên Linh Ka. Ảnh: Lao động Năm 2020, trả lời Zing, Linh Ka, cho biết chỉ giữ mối quan hệ anh em thân thiết với cựu thành viên nhóm 365. Ảnh: Yeah1 Mới đây, Will và Linh Ka cùng tham một sự kiện. Cả hai không đến cùng lúc nhưng ngồi cạnh nhau. Đến khi sự kiện kết thúc, Will - Linh Ka bị bắt gặp đi chung xe về căn hộ của nam ca sĩ. Ảnh: FBNV Will từng công khai hẹn hò Quỳnh Anh Shyn. Mối quan hệ của cặp đôi này gây chú ý vào cuối năm 2015. Cuối năm 2016, Quỳnh Anh Shyn và Will chia tay. Ảnh: Vietnamnet Năm 2017, ca sĩ sinh năm 1989 chia sẻ về cuộc tình cũ. Anh nói: "Tôi nghĩ đó là một sai lầm của cuộc đời mình. Có lẽ tôi chọn không đúng người. Quỳnh Anh Shyn lúc ấy tròn 19, còn rất trẻ con. Mà ai 19 tuổi cũng như vậy nên việc mắc sai lầm, va vấp cũng là điều bình thường, không có gì đáng trách". Ảnh: Vietnamnet Sau khi chia tay Quỳnh Anh Shyn, Will vướng nghi vấn hẹn hò Kaity Nguyễn. Tin đồn rộ lên bởi cả hai có những cử chỉ, hành động thân mật dành cho nhau từ ở sự kiện đến đời thường. Ảnh: Kul News Nói về chuyện tình cảm, Kaity Nguyễn muốn giữ riêng cho mình. Cô chia sẻ, Will giúp đỡ cô rất nhiều trong quá trình quay phim Em chưa 18”. Ảnh: FBNV Will từng khẳng định, anh không hẹn hò Kaity Nguyễn. Ảnh: FBNV "Trước đây, tôi nói mình và Kaity đang tìm hiểu nhưng theo nghĩa bạn bè. Làm bạn cũng cần tìm hiểu mà... Còn chuyện tôi và Kaity xác định mối quan hệ thế nào thì cần thời gian. Bây giờ, chúng tôi vẫn là mối quan hệ bạn bè trong sáng", nam ca sĩ chia sẻ trên Zing. Ảnh: FBNV Xem clip "Will cover Only you". Nguồn Youtube Will

Từ năm 2017 đến nay, nam ca sĩ Will vướng nghi vấn hẹn hò hot girl kém 13 tuổi tên Linh Ka. Ảnh: Lao động Năm 2020, trả lời Zing, Linh Ka, cho biết chỉ giữ mối quan hệ anh em thân thiết với cựu thành viên nhóm 365. Ảnh: Yeah1 Mới đây, Will và Linh Ka cùng tham một sự kiện. Cả hai không đến cùng lúc nhưng ngồi cạnh nhau. Đến khi sự kiện kết thúc, Will - Linh Ka bị bắt gặp đi chung xe về căn hộ của nam ca sĩ. Ảnh: FBNV Will từng công khai hẹn hò Quỳnh Anh Shyn. Mối quan hệ của cặp đôi này gây chú ý vào cuối năm 2015. Cuối năm 2016, Quỳnh Anh Shyn và Will chia tay. Ảnh: Vietnamnet Năm 2017, ca sĩ sinh năm 1989 chia sẻ về cuộc tình cũ. Anh nói: "Tôi nghĩ đó là một sai lầm của cuộc đời mình. Có lẽ tôi chọn không đúng người. Quỳnh Anh Shyn lúc ấy tròn 19, còn rất trẻ con. Mà ai 19 tuổi cũng như vậy nên việc mắc sai lầm, va vấp cũng là điều bình thường, không có gì đáng trách". Ảnh: Vietnamnet Sau khi chia tay Quỳnh Anh Shyn, Will vướng nghi vấn hẹn hò Kaity Nguyễn. Tin đồn rộ lên bởi cả hai có những cử chỉ, hành động thân mật dành cho nhau từ ở sự kiện đến đời thường. Ảnh: Kul News Nói về chuyện tình cảm, Kaity Nguyễn muốn giữ riêng cho mình. Cô chia sẻ, Will giúp đỡ cô rất nhiều trong quá trình quay phim Em chưa 18”. Ảnh: FBNV Will từng khẳng định, anh không hẹn hò Kaity Nguyễn. Ảnh: FBNV "Trước đây, tôi nói mình và Kaity đang tìm hiểu nhưng theo nghĩa bạn bè. Làm bạn cũng cần tìm hiểu mà... Còn chuyện tôi và Kaity xác định mối quan hệ thế nào thì cần thời gian. Bây giờ, chúng tôi vẫn là mối quan hệ bạn bè trong sáng", nam ca sĩ chia sẻ trên Zing. Ảnh: FBNV Xem clip "Will cover Only you". Nguồn Youtube Will