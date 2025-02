Đỗ Mỹ Linh - Kỳ Duyên mua vàng ngày vía Thần Tài

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là một trong những sao Việt mua vàng ngày vía Thần Tài năm nay. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh. Nàng hậu mua một chỉ vàng để cầu may mắn, tài lộc. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh. Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết, cô mua vàng ngày vía Thần Tài để may mắn, phát tài. Ảnh: FB Kỳ Duyên. Kỳ Duyên khoe hình ảnh đeo đầy vàng trên người. Ảnh: FB Kỳ Duyên. Nhiều sao Việt chuẩn bị mâm cỗ cúng ngày vía Thần Tài. Thanh Hằng là một trong số đó. Ảnh: FB Thanh Hằng. "Bày bàn cúng mà nhìn vui ơi là vui", Thanh Hằng chia sẻ. Ảnh: FB Thanh Hằng. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh chuẩn bị mâm cúng và xin Thần Tài phù hộ cho bản thân, gia đình và mọi nhà một năm phát lộc, phát tài, mọi việc hanh thông, ấm no, hạnh phúc, bình an. Ảnh: FB Ngân Quỳnh. Mâm cúng ngày vía Thần Tài của nghệ sĩ Ngân Quỳnh khá đầy đủ. Ảnh: FB Ngân Quỳnh. Vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng chuẩn bị mâm cúng ngày vía Thần Tài để cầu một năm may mắn, hạnh phúc. Ảnh: FB Phạm Kim Dung. Kha Ly khoe ảnh hài hước của chồng con ngày vía Thần Tài. "Mùng 10 vía Thần Tài, con với ba con không có gì ngoài vàng đeo đỏ người, hai ba con thương chúc cho ông bà cô chú làm ăn phát tài, vàng đeo đỏ tay nha. Nhưng con nói nhỏ cô chú nghe ba con đeo vàng giả đó", Kha Ly chia sẻ. Ảnh: FB Kha Ly. Chồng Kha Ly đeo đầy trang sức màu vàng trên người. Ảnh: FB Kha Ly. Xem video: "Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024". Nguồn Vietnamnet

