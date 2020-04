Diễm My 9x xinh đẹp, gợi cảm hút mắt ở tuổi 30

Sau 6 năm tập trung cho mảng điện ảnh với các phim: "Gái già lắm chiêu", "Chạy đi rồi tính", "Cô Ba Sài Gòn"... mới đây Diễm My 9X trở lại với phim truyền hình với bộ phim "Tình yêu và tham vọng". Trong phim, Diễm My đóng vai Phan Linh - cô gái cá tính, tài giỏi và xinh đẹp. Chia sẻ về vai diễn, Diễm My bày tỏ: "Tôi được biết có nhiều diễn viên, cả diễn viên trong miền Nam đã đến casting phim "Tình yêu và tham vọng". Bởi vậy khi được nhận vai, tôi thấy mình rất may mắn. May mắn hơn nữa là đạo diễn nhận xét ngoại hình, tính cách và hoàn cảnh của nhân vật Linh có nhiều điểm tương đồng với tôi". "Ban đầu đạo diễn cũng hỏi tôi có muốn lồng tiếng giọng Bắc không, nhưng tôi nghĩ không cần thiết vì từ trước đến nay khán giả cũng đã quen với giọng miền Nam của tôi rồi. Hơn nữa tôi cũng nói chậm hơn để không bị nuốt chữ và khán giả dễ nghe hơn", Diễm My 9X tâm sự. Trong suốt thời kỳ giãn cách xã hội, nữ diễn viên tạm dừng lịch trình quay với đoàn phim và trở về TP.HCM nghỉ ngơi. Sau gần 1 năm bận rộn với công việc, đây cũng là lúc diễn viên Diễm My dành thời gian cho bản thân với những thú vui thường nhật. Cô duy trì tập luyện thể thao, nấu ăn, đọc sách, xem phim. Đặc biệt, để không bị lên cân, Diễm My giữ chế độ ăn uống khỏe mạnh, đồng thời tập yoga, chạy bộ tại nhà mỗi ngày. Trong những năm gần đây, Diễm My 9x luôn được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng với những dự án lớn. Qua các vai diễn, nữ diễn viên sinh năm 1990 dần chiếm được tình cảm của khán giả.Hình ảnh gợi cảm hút mắt của Diễm My 9x trong bộ ảnh mới dành tặng khán giả. Xem video "Diễm My 9x: Có tháng tôi tiêu 100 triệu đồng". Nguồn Youtube:

